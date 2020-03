Cristiano Ronaldo verraste spelers Real Madrid: ‘Daarom juichte ik zo’

Real Madrid was zondagavond in El Clásico met 2-0 te sterk voor Barcelona, waardoor de Koninklijke de koppositie heeft overgenomen in LaLiga. Het eerste doelpunt in het Santiago Bernabéu werd gemaakt door Vinícius Júnior, die op precies dezelfde manier juichte als Cristiano Ronaldo altijd doet, met de bijbehorende kreet ‘Siii’. De Braziliaanse doelpuntenmaker legt na afloop uit waarom hij een ode bracht aan de voormalig aanvaller van Real.

Ronaldo was zondagavond namelijk aanwezig bij de kraker in Madrid. Het was de eerste keer dat de Portugees een thuiswedstrijd van Real bezocht sinds zijn vertrek naar Juventus in 2018. "Hij (Ronaldo, red.) kwam in de rust in onze kleedkamer om ons morele steun te geven", verklaart Vinícius Júnior in de Spaanse media. "Daarom kopieerde ik zijn manier van juichen bij de cornervlag. Ronaldo is een echte winnaar, zowel op het veld als daarbuiten." De trefzekere Braziliaan deelde na afloop via Instagram ook nog eens complimenten uit aan Ronaldo door hem een ‘idool’ te noemen.

Mariano Díaz zorgde kort voor het laatste fluitsignaal voor de bevrijdende tweede treffer van Real, dat wel een succesje kon gebruiken na de 1-2 nederlaag tegen Manchester City in de achtste finale van de Champions League. Ronaldo, die de kraker tegen Barcelona vanuit een sky-box volgde, was bij beide doelpunten bijzonder blij voor het elftal van trainer Zinédine Zidane, zo bleek uit televisiebeelden vanuit Spanje.