UEFA gaat mee in wens KNVB en wijst Philips Stadion aan voor finale

Amsterdam is maandag het toneel van een bijeenkomst van het uitvoerend comité van de UEFA en tijdens deze vergadering zijn ook een beslissingen genomen over waar in de komende jaren een aantal Europese finales zal worden afgewerkt. Zo heeft de voetbalbond besloten dat het Philips Stadion in Eindhoven in 2023 de locatie is voor de finale van de Women’s Champions League.

"Het is fantastisch nieuws dat de UEFA de Women’s Champions League Final 2023 aan Eindhoven heeft toegewezen", reageert secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB opgetogen. "De resultaten van de OranjeLeeuwinnen tijdens WEURO 2017 en het WK in 2019 hebben aangetoond hoe het vrouwenvoetbal in Nederland inmiddels in de lift zit. De organisatie van dit evenement sluit daar naadloos op aan. Het is belangrijk om nu ook in het clubvoetbal stappen te zetten, zodat bijvoorbeeld de Eredivisie Vrouwen kan groeien naar het niveau van de grote Europese vrouwencompetities."

"De organisatie van een sportevenement als de UEFA Women’s Champions League Final draagt daar zeker aan bij. Het laat meiden zien wat mogelijk is en kan nieuwe generaties meiden inspireren.” Ook algemeen directeur van PSV Toon Gerbrands is blij met de beslissing: “Het mogen organiseren van de UEFA Women’s Champions League Final is een eer voor alle betrokken partijen. De UEFA kent ons stadion en de stad van binnen en buiten. Ze weten dat wij zulke topduels vlekkeloos kunnen organiseren. We zien deze toewijzing als een enorm compliment en gaan er samen alles aan doen om er een onvergetelijk voetbalfeest van te maken.” Het is overigens voor het eerst dat de finale van de Champions League voor vrouwen in Nederland gespeeld wordt.

Het Philips Stadion is niet het enige stadion dat maandag een finale toegewezen heeft gekregen. Zo zal de eindstrijd van de Women’s Champions League in 2022 afgewerkt worden in het Allianz Stadium te Turijn. Ook heeft de UEFA maandag met de Puskás Aréna in Boedapast de locatie voor de Europa League-finale van 2022 onthuld. Tot slot is bekendgemaakt waar de Europese Supercup-finales van 2022 en 2023 worden afgewerkt: het Olympisch Stadion in het Finse Helsinki is in 2022 het toneel van de ontmoeting tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Een jaar later wordt deze wedstrijd afgewerkt in de Kazan Arena in Rusland.