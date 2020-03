‘Ik roep al veel langer dat hij Virgil van Dijk een veel betere speler maakt’

Joe Gomez maakte voor zaterdag twaalf keer op rij de negentig minuten vol namens Liverpool in de Premier League. Tegen Watford ontbrak de centrale verdediger echter vanwege een blessure en prompt leden the Reds hun eerste competitienederlaag van het seizoen. Voor oud-speler Stephen Warnock kwamen de problemen die Liverpool achterin kende tegen the Hornets niet als een verrassing.

Gomez werd tijdens de met 3-0 verloren wedstrijd op Vicarage Road vervangen door Dejan Lovren, die samen met Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo vormde. “Ik roep al veel, veel langer dat Joe Gomez Van Dijk een veel betere speler maakt”, steekt Warnock, die in het verleden vijf jaar onder contract stond bij Liverpool, van wal bij Stadium Astro.

Klopp: 'Is niet mijn grootste zorg dat record voorbij is'

“Van Dijk krijgt de mogelijkheid om tegenstanders kort te dekken omdat hij weet dat hij de snelle Gomez achter zich heeft. Gomez durft je twee of drie meter geven, omdat hij weet dat hij je nog steeds bij zal halen. Van Dijk weet daarom dat hij zelf kort kan dekken. Ik denk ook dat Gomez’ manier van spelen goed bij die van Van Dijk past.”

“Het is niet altijd makkelijk om zo’n duo te vormen, aangezien het niet altijd uitpakt zoals je verwacht. Zij vullen elkaar echter geweldig aan”, sluit Warnock af. Voor Liverpool kwam er afgelopen zaterdag een einde aan een reeks van 44 wedstrijden zonder nederlaag in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp heeft desondanks nog een voorsprong van 22 punten op nummer twee Manchester City, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft.