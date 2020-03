Van der Vaart fileert analyse Van Hooijdonk over ‘potentiële topspits’ PSV

PSV hield zondag een punt over aan de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-1). Kort na het begin van de tweede helft zorgde Cody Gakpo voor de gelijkmaker. Het doelpunt kwam op het juiste moment voor PSV, dat in de eerste helft geen geweldige indruk maakte. Sam Lammers scoorde niet, maar liet volgens Pierre van Hooijdonk toch goede dingen zien. Collega-analist Rafael van der Vaart snapt op zijn beurt niets van die analyse.

"Hij was balvast, draaide een aantal keer goed weg, terwijl hij in de dekking stond bij Marcos Senesi. En hij heeft een goede basistechniek", deelt Van Hooijdonk in Studio Voetbal complimenten uit aan Lammers. "Gewoon de bal goed verwerken en naar de goede kleur spelen. Ik vind hem echt een potentiële topspits, in alles. Bijvoorbeeld ook in zijn afwerking, al kwam hij daar tegen Feyenoord niet echt aan toe."

Ernest Faber: 'Uiteindelijk mogen we blij zijn met een punt'

Van der Vaart is een totaal andere mening toegedaan. "Ik vond Lammers echt dramatisch spelen", oordeelt de oud-middenvelder van onder meer Ajax en Real Madrid over de jonge spits van PSV. "Hij was echt heel slecht. Ik ben normaal fan van Lammers, maar ik vond hem vandaag heel erg slordig spelen. Hij werd ook niet voor niets gewisseld door Faber."

Theo Janssen, ook aanwezig in het praatprogramma, volgt meer de lijn van Van Hooijdonk. "Lammers stond elke keer zo dat hij aangespeeld kon worden", aldus de voormalig middenvelder. "Als we dan de spits van Feyenoord erbij pakken, Robert Bozenik. Die is geen een keer in de situatie gekomen dat hij een balletje vasthield. Die heeft alleen maar gelopen en geen bal gehad", aldus Janssen, die het wel ziet goedkomen met Lammers. "Hij heeft een goede techniek en een goede trap in zijn linker- en rechterbeen. Maar hij wisselde tegen Feyenoord goede momenten met slechte af."