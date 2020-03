Hoe ziet het resterende programma van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV eruit?

De titelstrijd in de Eredivisie ligt weer volledig open. Lang leek het erop dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat Ajax de landstitel in de wacht zou slepen, maar de Amsterdammers zijn bijgehaald door AZ. Feyenoord was afgeschreven onder Jaap Stam, maar is door een ongekende serie wedstrijden zonder nederlaag opgestoomd naar de derde plaats. Gezien de kleine verschillen in de competitie is ook nummer vier PSV nog niet afgeschreven met oog op het kampioenschap.

Ajax en AZ gaan samen aan kop met 53 punten uit 24 wedstrijden. Met nog tien wedstrijden voor de boeg belooft het een spannende titelrace te worden. De achterstand van Feyenoord (47 punten) en PSV (46 punten) is fors, maar valt te overzien. De afgelopen seizoenen zijn immers grotere achterstanden ingehaald in de Eredivisie. Het resterende programma zal een belangrijke factor spelen op weg naar de ontknoping. Ajax, AZ, Feyenoord en PSV hebben allen geen eenvoudig schema voor de boeg.

In tegenstelling tot vorig seizoen heeft koploper Ajax geen dubbel programma meer, daar de ploeg van trainer Erik ten Hag al is uitgeschakeld in Europees verband. Deze week staat de halve finale van de TOTO KNVB Beker nog wel op het programma en wanneer FC Utrecht wordt verslagen, wacht op 19 april de finale in De Kuip. In de eindstrijd wacht een confrontatie met Feyenoord of NAC Breda. Net als Ajax is medekoploper AZ ook uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van Arne Slot kan zich net als PSV volledig op de resterende competitiewedstrijden richten.

Programma Ajax

Datum Aanvang Competitie Tegenstander Thuis of uit? Woensdag 4 maart 20.45 uur TOTO KNVB Beker FC Utrecht Uit Zaterdag 7 maart 20.45 uur Eredivisie SC Heerenveen Uit Zondag 15 maart 20.00 uur Eredivisie FC Twente Thuis Zondag 22 maart 14.30 uur Eredivisie Feyenoord Uit Zondag 5 april 14.30 uur Eredivisie PEC Zwolle Thuis Zondag 12 april 14.30 uur Eredivisie FC Emmen Uit Donderdag 23 april 20.45 uur Eredivisie Vitesse Thuis Zondag 26 april 14.30 uur Eredivisie Willem II Uit Zondag 3 mei 14.30 uur Eredivisie VVV-Venlo Thuis Zondag 10 mei 14.30 uur Eredivisie Fortuna Sittard Uit

*Ajax heeft nog een inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht te spelen. De KNVB heeft vooralsnog geen datum gevonden voor het duel in Utrecht. Naar verluidt wil de bond de wedstrijd op 18 of 19 maart plaats laten vinden.

Programma AZ

Datum Aanvang Competitie Tegenstander Thuis of uit? Zaterdag 7 maart 18.30 uur Eredivisie ADO Den Haag Thuis Zondag 15 maart 16.45 uur Eredivisie VVV-Venlo Uit Zondag 22 maart 16.45 uur Eredivisie FC Groningen Uit Zaterdag 4 april 20.45 uur Eredivisie Vitesse Thuis Zaterdag 11 april 19.45 uur Eredivisie Heracles Almelo Uit Dinsdag 21 april 18.30 uur Eredivisie PSV Thuis Zaterdag 25 april 18.30 uur Eredivisie Fortuna Sittard Uit Zondag 3 mei 14.30 uur Eredivisie FC Utrecht Thuis Zondag 10 mei 14.30 uur Eredivisie FC Emmen Uit

*AZ heeft nog een inhaalwedstrijd tegen Feyenoord te spelen. De KNVB heeft vooralsnog geen datum gevonden voor het duel in Alkmaar. Naar verluidt wil de bond de wedstrijd op 18 of 19 maart plaats laten vinden.

Programma Feyenoord

Datum Aanvang Competitie Tegenstander Thuis of uit? Donderdag 5 maart 20.45 uur TOTO KNVB Beker NAC Breda Thuis Zondag 8 maart 14.30 uur Eredivisie Willem II Thuis Zondag 15 maart 12.15 uur Eredivisie Sparta Rotterdam Uit Zondag 22 maart 14.30 uur Eredivisie Ajax Thuis Zondag 5 april 12.15 uur Eredivisie RKC Waalwijk Uit Zaterdag 11 april 19.45 uur Eredivisie VVV-Venlo Thuis Woensdag 22 april 18.30 uur Eredivisie ADO Den Haag Uit Zaterdag 25 april 20.45 uur Eredivisie FC Groningen Thuis Zondag 3 mei 14.30 uur Eredivisie FC Twente Uit Zondag 10 mei 14.30 uur Eredivisie Vitesse Thuis

*Feyenoord heeft nog een inhaalwedstrijd tegen AZ te spelen. De KNVB heeft vooralsnog geen datum gevonden voor het duel in Alkmaar. Naar verluidt wil de bond de wedstrijd op 18 of 19 maart plaats laten vinden.

Programma PSV

Datum Aanvang Competitie Tegenstander Thuis of uit? Zondag 8 maart 16.45 uur Eredivisie FC Groningen Uit Zaterdag 14 maart 19.45 uur Eredivisie FC Emmen Thuis Zondag 22 maart 12.15 uur Eredivisie Fortuna Sittard Uit Zaterdag 4 april 18.30 uur Eredivisie Heracles Almelo Thuis Zondag 12 april 12.15 uur Eredivisie Sparta Rotterdam Thuis Dinsdag 21 april 18.30 uur Eredivisie AZ Uit Zaterdag 25 april 18.30 uur Eredivisie FC Utrecht Thuis Zondag 3 mei 14.30 uur Eredivisie SC Heerenveen Uit Zondag 10 mei 14.30 uur Eredivisie RKC Waalwijk Thuis

