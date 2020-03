Manchester United wacht op tientallen miljoenen uit Italië

Newcastle United praat met Matthew Longstaff over een nieuw contract. De jonge defensieve middenvelder, die tot komende zomer vastligt, staat op de radar van Internazionale en AC Milan. (Newcastle Chronicle)

Celtic is in gesprek met Odsonne Edouard. De spits ligt momenteel nog tot medio 2022 vast bij de Schotse topclub, maar nu lonkt voor de aanvaller een nieuwe, lucratieve deal. (Daily Record)