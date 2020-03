‘Ndayishimiye is een voorbeeld, hij doet het inmiddels goed in de Eredivisie’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jérôme Déom, de Belgische technicus op het middenveld van MVV Maastricht.

Door Chris Meijer

Een dag voor het gesprek met Voetbalzone heeft zich voor Jérôme Déom een kleine ramp voorgedaan. De twintigjarige middenvelder brak tijdens een duel op de training zijn hand, zo bleek na onderzoek in het ziekenhuis. “Ik heb gieps, zo noem je dat toch in Nederlands? A bit shit, jammur”, zegt Déom, terwijl hij lacht als een boer met kiespijn. Hij hoopt snel gips te krijgen waarmee hij kan spelen, maar de wedstrijd tegen FC Den Bosch (2-3 nederlaag) moest hij in ieder geval aan zich voorbij laten gaan. Het vormt voor Déom een ongewenste onderbreking van het seizoen, waarin hij over het algemeen basisspeler is en MVV de laatste weken langzaam maar zeker beter is gaan draaien. “We hebben een goed team, met goede spelers. In het begin kregen we in sommige wedstrijden veel kansen, maar scoorden we niet. Ondanks we bleven verliezen, zijn we sterk gebleven als team door met elkaar te blijven praten. Het doel is om de play-offs te halen, dat is in theorie nog haalbaar.”

Déom namens België Onder-16 in duel met Tom Bishiru tijdens de interland tegen Engeland in 2014.

De strijd om promotie was een van de motivaties voor Déom om anderhalf jaar geleden voor een overstap naar MVV te kiezen. De nabij de Luxemburgse en Franse grens geboren Waal werd al op zijn negende toegevoegd aan de jeugdopleiding van Standard Luik en ontwikkelde zich bij de Belgische topclub tot een van de grootste talenten van de academie. Déom speelde interlands voor België Onder-15, Onder-16, Onder-17, Onder-18 en Onder-19. “Daar heb ik mooie herinneringen aan, we speelden met jongens van grote clubs als Anderlecht en Standard. Met sommige jongens heb ik nog wel contact, Franco Antonucci speelt bijvoorbeeld nu in dezelfde competitie. Heel af en toe spreek ik met Zinho Vanheusden (verruilde Internazionale afgelopen zomer voor Standard, red.) en Mike Trésor Ndayishimiye. Ik heb Mike Trésor een berichtje gestuurd toen hij tegen Ajax scoorde. Hij is wel een voorbeeld, omdat hij het inmiddels goed doet in de Eredivisie.”

Drie seizoenen geleden leek Déom nog voor een doorbraak in de hoofdmacht van Standard te staan. In mei 2016 maakte hij in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren als invaller zijn debuut. “Met mijn debuut kwam een droom uit. Iedere speler bij Standard wil uiteindelijk het eerste halen en dat is mij gelukt. Het was speciaal om op Sclessin te spelen, ook al zat het niet vol. Vooral omdat Standard altijd mijn club is geweest.” Het seizoen daarna kwam hij tot negen optredens, waarvan vijf als basisspeler. De komst van trainer Ricardo Sá Pinto in de zomer van 2017 veranderde het perspectief, want daarna zat hij nog maar één keer bij de selectie. Daar kwam onder Michel Preud’homme, die een jaar later Sá Pinto opvolgde, geen verandering in, waardoor Déom zich genoodzaakt zag om in eerste instantie op huurbasis te vertrekken.

Déom (uiterst links) tijdens zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht van Standard, tegen Waasland-Beveren.

“Het was niet echt een teleurstelling, al heb ik tien jaar bij Standard gespeeld. Natuurlijk was het mijn doel om basisspeler te worden in het eerste. Dat is in België lastig voor een jonge speler. Er worden doorgaans veel spelers van buitenaf gehaald. Maar je ziet nu dat het aan het veranderen is, bijvoorbeeld bij Anderlecht aan de hand van Vincent Kompany. In Nederland worden meer kansen gegeven dan in België. Ik moest een keuze maken. Het was zeker niet gemakkelijk, Standard is mijn club en mijn familie zag me daar graag spelen. Maar ik had daar niet mijn hele leven kunnen blijven zonder aan spelen toe te komen”, zo klinkt het realistisch. Door een samenwerking tussen MVV en Standard diende zich voor Déom een huurperiode in Nederland aan. Jonathan Okita en Samy Mmaee gingen hem een jaar eerder voor en vertelden positieve verhalen.

“Ik wist nog niet zoveel van MVV. Af en toe keek ik naar de competitie, omdat er wat vrienden speelden. Ik heb met mijn familie, vrienden en zaakwaarnemer gesproken en het Nederlandse voetbal past goed bij me, ik ben een technische speler die graag de bal heeft. In België had ik op het tweede niveau aan de slag kunnen gaan, maar ik zag dit als een betere kans. Dat is een hele fysieke competitie. Bovendien was Maastricht dichtbij, binnen twintig minuten ben ik vanaf huis op de club. Ik rijd vaak samen met William Balikwisha, hij woont in de buurt. Ik woon alleen, al zit mijn familie dichtbij. Daardoor kan ik makkelijk langsgaan, dat is prettig. Het heeft de keuze ook makkelijker gemaakt, temeer omdat dit een mooie optie was om aan spelen toe te komen.” Wat betreft speeltijd maakte Déom de juiste keuze, want in zijn eerste seizoen kwam hij tot 32 optredens voor MVV.

De cijfers van Déom in dienst van MVV.

“Ik heb vorig seizoen niet echt hoeven wennen, lastig vond ik het niet. Het scheelde dat ik hier met nog een speler van Standard (Dimitri Lavalée, red.) was. Na een maand had ik mijn plek gevonden, de club heeft ons goed opgevangen”, vertelt hij. Déom keerde afgelopen zomer aanvankelijk terug bij Standard, waar hij in de voorbereiding deel uitmaakte van de eerste selectie. “Ik heb nog meegedaan in drie vriendschappelijke wedstrijden. Voor mijn gevoel ging dat goed, maar er kwamen daarna nog wat spelers bij en dat had invloed op mijn kansen op speeltijd. Wat dat betreft heb ik niet echt een kans gehad. MVV kwam vervolgens en dat zag ik als een goede optie, ook al was het raar om Standard definitief te verlaten. Het had mijn voorkeur om bij MVV te blijven, ik kende alle mensen al en wist hoe mijn situatie er uitzag. Mijn doel is om de komende seizoenen een stap hogerop te maken, maar op dit moment concentreer ik me op MVV.”

Déom zette afgelopen zomer zijn handtekening onder een contract tot medio 2022 bij MVV. Onder trainer Fuat Usta is hij in principe basisspeler, waardoor er ook dit seizoen reeds 25 wedstrijden achter zijn naam staan. “Ik ben blij dat ik nu bij MVV speel en hier ervaring kan opdoen door te spelen, al zou ik nog meer beslissend willen zijn met doelpunten. Wie weet dat ik op een dag nog kan terugkeren bij Standard. Ik zou altijd voor Standard willen spelen, maar voorlopig is het een gepasseerd station. De Eredivisie is een ambitie, het is een mooie competitie. Kijk naar Mike Trésor, hij speelt heel veel. Ik ben nog jong en hoop te groeien, wat dat betreft is de Jupiler Pro League ook een volgende stap. De Eredivisie zou logisch zijn, maar als er een goede club vanuit België komt, is dat ook goed.” Mocht er op termijn een Eredivisie-club komen, beheerst Déom in ieder geval de Nederlandse taal. “Het gaat steeds beter, ik kan alles begrijpen. Praten is lastiger, maar ik probeer het te leren. In de toekomst kan het handig zijn, ik spreek nu naast Frans ook Engels en Nederlands. Wellicht dat het van pas kan komen als ik in de Eredivisie speel, dat hoop ik tenminste.”

Naam: Jérôme Déom

Geboortedatum: 19 april 1999

Club: MVV Maastricht

Positie: middenvelder

Sterke punten: techniek, inzicht, versnelling