Defensie & voetbal: het absolute specialisme

ADVERTORIAL - Een splijtende pass waarmee een verdediging uit elkaar wordt gespeeld of een penalty-specialist die het hoofd koel houdt. Niks is sterker dan een team, maar in het internationale topvoetbal zijn het vaak de exceptionele kwaliteiten van spelers die het verschil maken. Zo’n absolute specialist die zijn ploeg van extra elan voorziet is Luuk de Jong.

Niet alleen won geen speler zoveel kopduels of maakte geen speler zoveel kopgoals als Luuk de Jong in de Eredivisie sinds zijn debuut voor PSV in 2014/15, maar ook in het laatste Champions League-seizoen waarin de Eindhovenaren actief waren (2018/19) won geen speler zoveel luchtduels als de Oranje-international. De Jong is met zijn kwaliteiten een goed voorbeeld van hoe een Marinier van het Korps Mariniers zich kan verbeteren. Mariniers doen veel aan sport en lichamelijke oefening en trainen in de meest uiteenlopende omstandigheden. Op het water en in de bergen, in vochtige hitte en vriesdroge kou, je begeeft vanuit zee op land. Je kunt je bovendien specialiseren als bijvoorbeeld parachutist, kikvorsman, sport- of ski-instructeur. Zo kun je, net als in een voetbalelftal, met je specifieke kwaliteiten je team vooruithelpen.

Maar leunen op talent is niet genoeg, het ontwikkelen van een specialiteit betekent elke keer weer tot het uiterste gaan. Zo onderscheiden de echte toppers zich van het gros door het hele jaar door op hoog niveau te presteren. Twee Ajacieden die een belangrijke bijdrage leverden aan het topseizoen 2018/19 waren Donny van de Beek en Daley Blind. Niet alleen waren hun specifieke kwaliteiten fundamenteel voor Ajax, maar ook dreven zij hun lichaam tot het uiterste om deze prestaties te verwezenlijken. Beide spelers kwamen in 57 van de 58 wedstrijden die de Amsterdammers dat seizoen speelden in actie, het hoogste aantal van alle Eredivisiespelers in alle competities dat seizoen. Deze staat van paraatheid is essentieel voor het Korps Mariniers. Waar dan ook ter wereld ben je namelijk binnen 48 uur inzetbaar. Van de verstikkende hitte in de jungle tot de ijskoude poolnacht. Als Marinier neem je deel aan internationale vredesoperaties van de NAVO en de Verenigde Naties. Het Korps Mariniers is ook medeverantwoordelijk voor de defensie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Het is belangrijk dat je altijd klaar staat voor uitzending. Fysiek en mentaal moet je dus op alles voorbereid zijn. Ben jij deze specialist die op welk moment dan ook klaar is voor een uitdaging? Check hier de website voor meer informatie en meld je aan!