Defensie & voetbal: Linies doorbreken en samenwerken

ADVERTORIAL - Als het even niet loopt bij een voetbalteam, dan hoor je trainers, maar ook voetbalfans als eerste roepen om meer strijd en inzet. Want je tegenstander kan wellicht meer kwaliteiten hebben, maar inzet kun je altijd tonen, ongeacht de omstandigheden. Duels winnen, een vaak gehoorde kreet dus, maar hoe belangrijk is het?

Een hoog slagingspercentage qua persoonlijke duels is onderdeel van een goed presterend team. Dit seizoen is Feyenoord de ploeg met het hoogste succespercentage als het gaat om persoonlijke duels. Ze worden op de voet gevolgd door FC Groningen, landskampioen Ajax en de nummer twee van vorig seizoen PSV. Ook in het seizoen 2018/19 eindigden deze vier teams in de top-4 qua persoonlijke duels. Voorop in de strijd en nooit opgeven, linies doorbreken en samenwerken; een belangrijk kenmerk van de infanterie van de Landmacht. Deze wordt gevormd door militairen die het grondgevecht voeren. De landmacht wordt veelal ingezet in onoverzichtelijk terrein, zoals boscomplexen, dorpen en steden. Ook al lijkt de situatie en de tegenstand dus nog zo zwaar, het is aan jou om een uitweg te vinden.

Heb je eenmaal het een-op-een duel gewonnen, dan gaat het erom wat de voortzetting is. Het maakt niet uit hoe dominant je bent als je het niet weet om te zetten naar een zege. Daarom is het belangrijker om te meten wat een team met de bal doet. Hoeveel schoten ontstaan er uiteindelijk uit dat balbezit? Hakim Ziyech is een voorbeeld van een speler die veel de bal heeft, maar ook continu openingen probeert te vinden voor zijn team. Hij is dit Eredivisieseizoen de speler met de meeste passes die het strafschopgebied van de tegenstander in gaan. Ziyech gaat daarmee net als een Soldaat bij de Pantserinfanterie met zijn team voorop in de strijd. In deze rol maak je deel uit van een groep van acht รก tien militairen met een gepantserd voertuig. Meestal verricht je taken buiten het voertuig, zoals het lopen van patrouilles en het zuiveren van huizen en bossen. Maar ook aan onderhoud van het materiaal, beveiliging en camouflage. De Pantserinfanterie beschikt over automatische en semiautomatische handvuurwapens, boordwapensystemen, mortieren en antitankwapens. Het jij het, net als de meest creatieve voetballers, in je om dit soort verantwoordelijkheden op je te nemen? Check hier de website voor meer informatie en meld je aan!