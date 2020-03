Boskamp ziet ‘teken dat het echt niet goed zit’ bij ‘onherkenbaar’ Ajax

Ajax ging zondagavond in de Johan Cruijff ArenA met 0-2 onderuit tegen AZ, door doelpunten van Myron Boadu en Oussama Idrissi. Het was voor de Amsterdammers de tweede nederlaag op rij in de Eredivisie, nadat Heracles Almelo vorige week met 1-0 te sterk was. Jan Boskamp bestempelt Ajax in gesprek met VTBL als ‘flop’ van het voetbalweekend.

“Ajax is onherkenbaar, ik weet niet wat daar aan de hand is. Het voetballende gedeelte, waar ze normaal zo goed in zijn, is helemaal weg. De jongens die de ploeg moeten dragen, zijn er niet. Als de zogenaamde vorm er niet is, houd dan in ieder geval de posities bezet en het speelveld klein. Maar ze werden aan alle kanten voorbij gelopen”, zegt Boskamp. Hij zag dat de frustraties bij Ajax tijdens het duel met AZ duidelijk aanwezig waren.

“Tijdens een blessurebehandeling waren zeven spelers aan het discussiëren met Erik ten Hag. Ook dat heb ik niet eerder gezien. En ze reageerden ook op elkaar. Dat begon al met die verkeerde inspeelpass van Daley Blind, waaruit AZ de 0-1 maakte. En het ging maar door, zoals tijdens de wissel van Hakim Ziyech. Een teken dat het echt niet goed zit”, gaat de analist verder. Ajax werd afgelopen week geëlimineerd in de zestiende finale van de Europa League, nadat een 2-1 overwinning op Getafe niet genoeg was om een 2-0 nederlaag in Spanje weg te poetsen.

“Ajax moet nu geen excuses gaan lopen zoeken. Ze moeten bijvoorbeeld niet janken dat iedereen tegen ze is, zoals ze deden na de duels met Getafe. Toen lieten ze zich zo uit het spel halen”, stelt Boskamp. “De waarheid is, dat niemand binnen Ajax is opgestaan na het vertrek van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Over hoe ze het op het veld gaan doen, als het tegenzit, bedoel ik. Het goede voetbal van voor de winterstop? Dat is alweer even geleden hè, dat zien we nu al weken niet meer.”