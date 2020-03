Defensie & voetbal: kansen creëren met teamgenoten

ADVERTORIAL - In een teamsport als voetbal blinken de beste teams uit in het blindelings vinden van elkaar op het veld om zo samen tot grote kansen te komen. Het Barcelona onder Pep Guardiola kwam tot veel doelpunten door de bal te laten circuleren en het geduldig blijven zoeken naar openingen totdat de aanvallers in stelling konden worden gebracht. Daarom zijn clubs continu op zoek naar spelers die deze kwaliteiten bezitten.

Daley Blind staat bekend om zijn passing, overzicht en het doorbreken van linies met lange ballen, en is hiermee van grote waarde voor de aanval van Ajax. En daarom zou Blind met deze skills perfect passen bij de Pantsergenie. In deze rol zorg je ervoor dat jouw collega’s geen last hebben van natuurlijke en kunstmatige hindernissen, zoals water of mijnenvelden. Verder houd je je bezig met verdedigingswerken, bijvoorbeeld door tankgrachten te graven of door met explosieven gaten te slaan in wegen. De Pantsergenie gaat samen met de infanterie voorop in de strijd en vormt daarin een onmisbare schakel.

De spelers die de kwaliteiten hebben om het de tegenstander moeilijk te maken door bijvoorbeeld passes van de opponent te onderscheppen, zien we ook vaak terug in succesvolle teams. Jordens Peters, aanvoerder van Willem II, is de speler met de meeste geblokkeerde doelpogingen van de tegenstander dit seizoen. Teamgenoot Pol Llonch, dit seizoen geprezen om zijn spel op het middenveld van de Tricolores, is dit Eredivisieseizoen de speler met de meeste tackles. Mede door dit duo kan Willem II in verdedigend opzicht prima statistieken overleggen. Als soldaat Pantsergenie werp je ook hindernissen op om de vijand te stoppen, te vertragen of van richting te doen veranderen. Je werkt altijd in het veld: je leert mijnen leggen en opruimen, plus hoe je met explosieven een brug kunt opblazen. Op een ‘normale’ werkdag onderhoud je ook materieel en gereedschappen en sport je regelmatig. Essentieel voor je team dus, in alle opzichten. Bezit jij ook over deze specifieke kwaliteiten? Check hier de website voor meer informatie en meld je aan!