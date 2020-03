Daniel Sturridge ziet af van salaris en is transfervrij op te pikken

Daniel Sturridge is transfervrij. Trabzonspor meldt maandagochtend via de officiële kanalen dat club en speler tot een overeenstemming zijn gekomen inzake het ontbinden van het contract van de aanvaller. Sturridge sloot zich medio 2019 aan bij de huidige koploper van de Süper Lig, maar kwam mede door blessureleed minder in actie dan vooraf gehoopt.

De 26-voudig international van Engeland kwam afgelopen zomer transfervrij over van Liverpool, waar hij door de hevige concurrentie weinig zicht had op speelminuten. De dertigjarige spits hoopte bij de Turkse club zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, maar mede door diverse blessures kwam hij niet verder dan zestien wedstrijden voor Trabzonspor.

Sturridge tekende afgelopen zomer vol goede moed voor twee jaar bij de Turkse club, maar mag nu dus weer op zoek naar een nieuwe werkgever. De Engelsman heeft afgesproken dat hij afziet van zijn toekomstige salarisinkomsten bij de koploper. Diverse clubs werden in het verleden gelinkt aan de aanvaller, onder meer clubs uit de Major League Soccer.