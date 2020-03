Forse puntenstraf dreigt in Keuken Kampioen Divisie: ‘Zou een schande zijn'

FC Den Bosch dreigt 'in het ergste geval' zes punten in mindering te krijgen, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De licentiecommissie van de KNVB wil de huidige nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie straffen voor ‘het niet voldoen aan de normstellingen om de eigen wankele financiële situatie te verbeteren’. FC Den Bosch is het niet eens met de straf en heeft reeds beroep aangetekend in de zaak die zich tot dusver achter gesloten deuren afspeelde.

De KNVB en FC Den Bosch hebben afspraken gemaakt om de financiële positie te verbeteren. Een van die afspraken was dat de personeelskosten over het volledige seizoen 2019/2020 bij FC Den Bosch niet meer zouden mogen bedragen dan 2.225.000 euro en dat de club op 31 december minimaal 1.099.000 euro op haar bankrekening moest hebben staan. Volgens de KNVB heeft FC Den Bosch beide afspraken geschonden, daar de personeelskosten op peildatum 1 november 2.346.000 euro bedroegen en er op 31 december 870.053 euro op de bankrekening stond. Om die reden zou men een puntenstraf van drie tot, in het ergste geval, zes punten willen opleggen, waarmee de play-offs voor FC Den Bosch uit zicht zouden verdwijnen.

Peter Poirters, portefeuillehouder financiële zaken in de raad van commissarissen van FC Den Bosch, vindt dat er sprake is van een ‘belachelijk besluit’, zo vertelt hij aan het Brabants Dagblad. “Vooral waar het gaat om de overschrijding van die personeelskosten. Inmiddels zitten wij namelijk wel ruim beneden de afgesproken 2.225.000 euro voor dit seizoen. Zeker nadat we in de winterse transferperiode onze dure spelers Leo Väisänen en Stefan Velkov verkocht en verhuurd hebben. Het slaat nergens op dat de licentiecommissie vasthoudt aan 1 november als peildatum en niet aan bijvoorbeeld 1 februari. Met die normstelling interpreteert de licentiecommissie het plan verkeerd. Het gaat immers om een heel seizoen.”

FC Den Bosch schrijft dat de richtlijn voor de personeelskosten pas op 25 september is gecommuniceerd, waardoor er door de gesloten transferwindow voor 1 november weinig meer kon worden uitgericht. Bovendien betwist de Brabantse club de hoogte van het vereiste bedrag op de bankrekening. "In een onderbouwde verklaring heeft FC Den Bosch de licentiecommissie toegelicht dat het verschil met de werkelijke bankstand ter grootte van € 229.000,–, naar verwachting tijdig wordt ingelopen en er in het vervolg van het seizoen derhalve geen liquiditeitsprobleem ontstaat."

De huidige financiële situatie bij FC Den Bosch heeft alles te maken met de mislukte overname door Kakhi Jordania. “Wij zitten nu volop in de transitie om een gezonde club te worden. Daar weet de KNVB alles van, want ze is hier nauw bij betrokken. Het zou een grote schande zijn als nu deze straf wordt opgelegd”, aldus Poirters. Het beroep van FC Den Bosch heeft vorige week reeds gediend achter besloten deuren en de uitspraak wordt mogelijk maandag verwacht. De club is tevens een lobby gestart om de huidige regelgeving op de agenda te krijgen bij de Coöperatie Eerste Divisie en de Eredivisie CV.

