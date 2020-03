Marco Bizot keept dag na uitvaart vader: ‘Het is een roes waar je in zit’

Marco Bizot beleefde een loodzware week. De doelman van AZ verloor woensdag zijn vader, wiens uitvaart zaterdag plaatsvond. Desondanks stond Bizot wel onder de lat in de wedstrijden tegen LASK Linz (donderdag, 2-0 nederlaag) en Ajax (zondag, 0-2 zege). Met enkele fraaie reddingen kende hij een uitstekend optreden in de Johan Cruijff ArenA.

“Het was zo'n stressvolle week, er gebeurde zo veel. Naar Oostenrijk geweest, thuis weg geweest, gisteren (zaterdag, red.) een onwijs heftige dag gehad met de uitvaart van mijn vader”, zegt Bizot zichtbaar geëmotioneerd in gesprek met NH Sport. De verslaggever geeft aan dat het hem ontzettend lastig lijkt om de knop om te zetten en te focussen op het voetbal. “Gek genoeg helpt het ook. Het heeft twee kanten.”

“Ik heb er samen met mijn vrouw alles aan gedaan om ons mentaal zo sterk te maken. Daar ben ik haar dankbaar voor, dat zij dat heeft ingezet en me heeft geholpen. We hebben alles aangegrepen om deze week door te komen”, vervolgt de 28-jarige doelman. “We hebben vrienden en familie bij ons gehad, alles stond in het teken om de steun te voelen en dat tot een hoogtepunt te brengen op een dag als vandaag. Als je dan ook nog 0-2 wint... Prima gespeeld ook, dan komt alles eruit. Het is een roes waar je in zit, alle spanning is in één keer weg.”

AZ-trainer Arne Slot sprak afgelopen week met Bizot over over het al dan niet in actie komen in de wedstrijden tegen LASK en Ajax. “Marco was heel duidelijk afgelopen week. Hij wilde en kon deze wedstrijd spelen”, zegt de oefenmeester tegenover FOX Sports. Bizot sloot pas zondagochtend aan bij de selectie van AZ. “Als je ziet wat voor seizoen Marco heeft, dan kan je als trainer niets anders doen dan hem opstellen. Ik vind het echt ontzettend knap dat hij dit kan na zo'n zware week. Het geeft deze zege een heel bijzondere lading, ja.”