Sjaak Polak beticht van ‘minimaal aanranding’: ‘Natuurlijk is dit niet normaal!’

Sjaak Polak vertelde onlangs bij Jinek over zijn voetbalcarrière ter promotie van zijn boek Even Serieus. De oud-voetballer deelde daarbij ook een anekdote uit zijn tijd bij Sparta Rotterdam die veel stof deed opwaaien. Polak en Ricky van den Bergh namen ploeggenoot Anthony Obodai te grazen, maar Rafael van der Vaart twijfelt of het verhaal wel helemaal waar is.

Polak vertelde dat hij pittige balsem toediende bij het achterwerk van Obodai, die vastgebonden was aan de massagetafel. "Het mooiste, Eva: hij dacht dat-ie klaar was. Maar het was mooi weer, 26 of 27 graden, mooi zonnetje. Toen hebben we besloten hem op de middenstip neer te zetten. Fantastisch, dat is humor", aldus de oud-verdediger eerder. In zijn column voor Studio Voetbal laat Marcel van Roosmalen weten de actie van Polak niet te waarderen.

Polak deelt anekdote: ‘Ik sta achter hem en zie zijn kringspier kleiner worden’

"Het hoofd van Alexander Pechtold (ook tafelgast, red.) van D66, een partij die nooit in voetbalstadions komt maar altijd het hardst schrikt bij elk incident. Hij had in alles zijn best gedaan om uit te stralen: meer van dit graag, want jongens, wat is dit ontzettend geestig. Hij besefte te laat dat hij minimaal een aanranding had zitten weglachen", aldus Van Roosmalen. Na afloop van de column vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst of Van Roosmalen een punt heeft.

"Is dit nou normaal wat er gebeurde? Gebeurt zo'n verhaal van Polak vaak?”, vraagt Van Ramshorst. "Je moet sommige dingen met een korreltje zout nemen", reageert Van der Vaart. "Als twee kerels jou grijpen, of dat zo makkelijk is? En vastbinden en meenemen naar de middenstip? Ik ken Obodai, ik denk niet dat het zo makkelijk gedaan is." Van Ramshorst stelt dat hier toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag als het verhaal klopt.

"Natuurlijk is dit niet normaal! Dat Polak een boek heeft geschreven, is nog veel gekker", reageert Arno Vermeulen fel. "Wie bedenkt het om een boek te maken met Sjaak Polak?! En ga vooral geen voetbalhumor proberen in een boek op te schrijven. Natuurlijk gebeuren er dingen in kleedkamers die de ene persoon heel grappig vindt en de ander niet. Ook bij zo'n situatie zou je je kunnen afvragen of Sjaak Polak het leuk zou vinden als het hem overkomt."

"Met humor kan je toch regelmatig te maken hebben met de grens", reageert Pierre van Hooijdonk desgevraagd. "Dat je er soms wel overheen gaat en dat dat dan moreel verkeerd is. Ja, dat kan zo zijn geweest", aldus de oud-spits, die ontkent dat hij het incident met Polak goed zit te praten. "Dit is niet grappig", verwijst Van der Vaart naar het voorval van Polak. "En ik denk ook niet dat het waar is", zo sluit de oud-middenvelder de discussie af.