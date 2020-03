Sergio Ramos reageert op sneer van Gerard Piqué: ‘Ik zou ervoor tekenen’

Real Madrid won zondagavond in het Santiago Bernabéu met 2-0 van Barcelona, door doelpunten van Vinícíus Júnior en Mariano Diáz. Gerard Piqué baarde na afloop van El Clásico opzien, door te beweren dat hij in de eerste helft ‘één van de slechtste Real Madrid-teams aller tijden in het Bernabéu’ zag. Sergio Ramos heeft geen moeite om de kritiek van zijn collega te pareren.

“Ik respecteer ieders mening. Maar ik zou ervoor tekenen als we alle Clásico’s winnen waarin we volgens hem zo slecht spelen. We hadden een duidelijk plan en het heeft goed uitgepakt. In de tweede helft hebben we hoger drukgezet, waardoor we hebben gewonnen. We hadden zelfs nog vaker kunnen scoren”, zegt Ramos in gesprek met Movistar. “Barcelona wil graag balbezit hebben, zo is hun speelwijze. Daar heb ik respect voor, maar wij hebben een andere filosofie.”

“Tegen het einde van de eerste helft gaven we de bal een beetje aan Barcelona, we besloten ons terug te trekken. Ik weet niet wat beter is, maar dat was ons besluit. Zij hadden de bal en kregen weinig kansen. Na rust besloten we het plan te veranderen en druk te zetten, we kregen daardoor ook kansen”, analyseert de aanvoerder van Real Madrid. Midweeks ging de Koninklijke in eigen huis nog met 1-2 onderuit tegen Manchester City. “Fouten moeten uiteindelijk als les gelden. Uit die wedstrijd is gebleken dat we als team wel degelijk zelfkritiek hebben.”

Door de zege in El Clásico gaat Real Madrid nu aan de leiding in LaLiga, met een punt voorsprong op Barcelona. “Dit waren maar drie punten en de strijd om de landstitel is zeker nog niet beslist. We wilden weer een eenheid vormen met onze fans en dat is gelukt, deze zege is goed voor het moraal”, stelt Ramos. “Ik houd niet zo van het woord favoriet. Als we hier hadden verloren, was het seizoen ook nog lang geweest. Iedere wedstrijd is voor ons een finale."