Waslijst aan pijnlijke momenten Ajax illustreert ‘schandelijk groot’ verval

Hugo Borst ziet dat Ajax nu al leegloopt. De Amsterdammers verloren zondag met 0-2 van AZ en staan nu slechts op doelsaldo nog bovenaan in de Eredivisie. Borst stelt dat de ploeg van trainer Erik ten Hag kansloos was tegen de Alkmaarders. De columnist van het Algemeen Dagblad vraagt zich in de krant af wat nou het pijnlijkst was voor Ajax.

"Ajax dat overal ruimte liet en de loper uitrolde voor AZ? De altijd zo betrouwbare Daley Blind die weer een knoert van een fout maakt (0-1)? Quincy Promes die zonder roze pruik ruziede met de bal, zo erg dat het op de lachspieren werkte? De veel te vaak bewierookte Lisandro Martínez die een sprint verliest van Midtsjö (André Onana knapt het weer op)? Die zogenaamde onverzettelijke Martínez die er ook door Oussama Idrissi wordt uitgelopen (0-2)?"

Ten Hag: 'Wij gingen er vanuit dat we wel even kampioen werden'

"Het wegwerpgebaar van Hakim Ziyech richting zijn medespelers die vergeten in te lopen na een aardig aangesneden vrije trap? Ziyech die in de 68ste minuut uit wanhoop (de oplossingen waren op) van 35 meter afstand hoog over schiet? Nicolás Tagliafico die op het been van Jonas Svensson staat? Erik ten Hag die gewoon weer geen plan B heeft en weer met Klaas-Jan Huntelaar komt aanzetten?", aldus Borst, die vindt dat Ajax het landskampioenschap niet verdient.

De journalist constateert dat het verval 'schandelijk groot' is. Borst stelt dat nu de grote voetballers steeds verzaken, met Dusan Tadic voorop, een landstitel 'gewoonweg ondenkbaar' is. "Ajax heeft één voordeel. Het heeft een enorm banksaldo. Daarvan kunnen ze Calvin Stengs kopen, de gedoodverfde opvolger van Ziyech. En ik zou er nog tien kopen, van AZ."