Gerard Piqué: ‘Een van de slechtste Real Madrid-teams aller tijden’

Gerard Piqué betreurt de nederlaag van Barcelona zondag bij Real Madrid. De 2-0 nederlaag in het Santiago Bernabéu betekent dat de aartsrivaal de dans in LaLiga leidt, met één punt meer dan de Catalanen en nog twaalf speeldagen te gaan: 56 om 55 punten. “We vertrekken met een zuur gevoel”, erkende de verdediger van los Azulgrana na afloop. “Dit is teleurstellend, maar we zijn niet terneergeslagen. We hadden hier een goed resultaat kunnen boeken. In de eerste helft controleerden wij de wedstrijd en zag ik één van de slechtste Real Madrid-teams aller tijden in het Bernabéu.”

“In de tweede helft verloor we de controle over de wedstrijd echter én ook veel ballen op onze eigen helft”, somde Piqué op. “We werden teruggedrongen en uit een ongelukkige situatie ontstaat de 1-0. Een verloren kans? Ja, Real Madrid maakte in de eerste helft geen goede indruk. Dat is geen kritiek jegens Real Madrid. Iedere club heeft zo zijn problemen en ook wij zitten niet in een ontzettend goede fase. Maar we hebben de kans laten liggen om hier een klap op de tafel te geven.” Het seizoen is nog lang, zo benadrukte Piqué. “We hebben hier verloren omdat we veel balverlies hebben geleden en Real Madrid komt sterker uit deze wedstrijd. We moeten werken aan datgene waar we na rust in tekort zijn geschoten.”

Ook Sergio Busquets ziet vooralsnog geen reden om zich zorgen te maken. “De competitie duurt nog lang en we moeten vasthouden aan de positieve punten van deze wedstrijd”, zo stelde de middenvelder op zijn beurt. “We hebben de kans laten liggen om Real Madrid verder op achterstand te zetten. Zeker na een eerste helft waarin we goed speelden en we op voorsprong hadden kunnen komen. In de tweede helft veranderde echter alles. We leden veel balverlies en een ongelukkig moment leidde de 1-0 in. We namen geen goede beslissingen als we onder druk werden gezet en dat leidde tot risicovolle situaties. We hebben hier niet om fysieke redenen verloren. In wedstrijden als deze, tussen topteams, lijd je altijd als je niet aan de bal bent.”

Frenkie de Jong blikte in gesprek met Barça TV terug op de wedstrijd. “Er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen en we moeten tot het einde blijven strijden”, vertelde de Nederlander aan het officiële clubkanaal. “Een vervelende avond. Verliezen is nooit leuk, en zeker niet een Clásico. We verdienden meer, zeker op basis van de eerste helft. Maar na rust was Real Madrid beter. Ze zetten ons goed onder druk en we speelden niet meer zo comfortabel als in de eerste helft. We moeten vertrouwen blijven houden in onze kwaliteiten én het winnen van de landstitel. De achterstand bedraagt slechts een punt.”

Quique Setién feliciteerde Real Madrid met de overwinning. “Ik denk dat we een goede eerste helft hebben gespeeld”, vertelde de oefenmeester van Barcelona op de persconferentie. “Real Madrid deed dat na rust. Ook wij begonnen goed aan de tweede helft, maar daarna werden we onnauwkeuriger. Het heeft niet zo mogen zijn, we moeten Real Madrid feliciteren. Of het de verdienste van Real Madrid of het verval van Barcelona was? Het kan soms allebei. Het is normaal dat je fouten maakt, dat je het spel wilt maken. Maar als de tegenstander veel druk zet, is het niet makkelijk. Real Madrid speelt intens voetbal en dat is een compliment waard.”

De trainer van Barcelona kreeg de vraag waarom zijn team lijdt als de tegenstander de bal heeft. “Het is niet makkelijk om tegelijkertijd te verdedigen én aan te vallen. In de eerste helft waren we superieur, maar na rust begingen we een reeks fouten die van invloed op het zelfvertrouwen waren.” Lionel Messi kon het verschil niet maken en dat sorteert doorgaans effect op het spel van Barcelona. “Leo is een ontzettend belangrijke speler. Het moet echter geen obsessie worden, hij is niet de enige voetballer. Vandaag mocht het niet zo zijn, meer overeenkomsten zijn er niet. Wat deze nederlaag betekent? Voorlopig nog niks. Ze hebben nu een punt meer, maar het kan nog alle kanten op.”