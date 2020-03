Oussama Idrissi botst na Ajax - AZ met Simon Zijlemans om ‘ongepaste vraag’

Oussama Idrissi blonk zondag uit namens AZ in de topper tegen Ajax. De linkervleugelaanvaller speelde een uitstekende wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA en bepaalde in de tweede helft uiteindelijk de eindstand op 0-2. Idrissi stond na afloop tevreden voor de camera van VTBL, maar kon een specifieke ‘vraag’ van verslaggever Simon Zijlemans overduidelijk niet waarderen.

Zijlemans interviewde Idrissi direct na afloop in Amsterdam en vroeg de aanvaller van AZ of hij zijn afgekeurde treffer na ruim een uur spelen, misschien wel niet mooier vond dan het daadwerkelijke doelpunt dat hij in de 74ste minuut maakte. Idrissi fungeerde bij de afgekeurde treffer als eindstation van een vlot lopende aanval, maar het doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd door de videoscheidsrechter (VAR), omdat Myron Boadu eerder hands had gemaakt.

Idrissi gaf toe dat hij het afgekeurde doelpunt inderdaad mooier vond dan de uiteindelijk 0-2, die een kwartier voor tijd tot stand kwam middels een lob, na een lange bal Teun Koopmeiners. "Het was een mooie teamgoal, met een goede opbouw. We wisselden goed van kant, goede overlap, de bal werd teruggetrokken en ik schiet de bal goed binnen", somde Idrissi op. "Het is jammer dat het doelpunt niet goedgekeurd werd."

"Je beschrijft de hele eerste seizoenshelft die jullie gehad hebben met AZ. Teamgoal, overlap, samenwerking. Noem het maar op", reageerde Zijlemans op de analyse van Idrissi. De verslaggever probeerde zo duidelijk te maken dat de sportieve prestaties en het veldspel van AZ voor de winterstop beter waren. Idrissi antwoordde Zijelemans vervolgens als door een adder gebeten. "Ik vind het een beetje een ongepaste vraag als je net in de ArenA met 0-2 van Ajax gewonnen hebt."

Zijelemans was overduidelijk verbaasd door de felle reactie van Idrissi en vroeg de AZ’er vervolgens waarom hij zijn vraag 'ongepast' vond. Idrissi legde uit dat AZ een ploeg is 'die in een proces zit'. "Je kunt niet elke week fantastisch zijn. In de eerste seizoenshelft waren we heel constant. In de tweede seizoenshelft was het even wat minder, maar dat hoort erbij. Na vandaag staan we gewoon weer eerste. Dat is een harstikke goed prestatie. De weg hiernaartoe ging niet zonder slag of stoot, maar als je vandaag van de nummer één kunt winnen, dan doe je het harstikke goed met elkaar", aldus Idrissi.