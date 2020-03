Van der Vaart kraakt ‘jonge juffrouw’ van Ajax: ‘Hij is geen Sergio Ramos’

De verdediging van Ajax krijgt er zondagavond flink van langs bij Studio Voetbal na de ontluisterende nederlaag in eigen huis tegen titelconcurrent AZ (0-2). Rafael van der Vaart en Theo Janssen constateren dat de laatste linie van de Amsterdammers er niet goed uitzag bij beide doelpunten van AZ vanavond.

Ajax speelde in de eigen Johan Cruijff ArenA een zeer zwakke wedstrijd en kwam al na vier minuten spelen op achterstand. Van der Vaart zag Daley Blind en Perr Schuurs, beide centrumverdedigers van Ajax, falen bij de openingstreffer van Myron Boadu, die na een pass van Fredrik Midtsjö op André Onana af kon en oog in oog met de Ajax-goalie doeltreffend uithaalde.

Van der Vaart zag het bij het openingsdoelpunt in eerste instantie mis gaan bij Blind, die de bal in de opbouw in de voeten speelde bij Midtsjö. Ook Schuurs maakte echter een zwakke indruk bij de goal: de twintigjarige stopper liet zich knullig aftroeven door Boadu en viel uiteindelijk op de grond. "Blind verliest die bal natuurlijk heel knullig. Vervolgens wordt er meteen een hele goede bal naar voren gespeeld", analyseert Van der Vaart. "Boadu maakt het daarna goed af, maar… Ik weet wel dat Perr Schuurs geen Sergio Ramos is, maar die was niet zo als een jonge juffrouw op de grond gevallen. Hij had meer moeten doen."

Collega-analist Janssen beaamt dat Ajax op dit moment defensief zeer kwetsbaar is. "Je ziet bij Ajax dat ze veel risico nemen in de opbouw, maar de restverdediging is dan zó slecht. Er staan de hele tijd mensen vrij. Dat is de hele wedstrijd zo geweest", stelt de oud-middenvelder van onder meer Vitesse en FC Twente. "Vorig seizoen verstuurde ze zulke foute passes niet. Nu zitten ze in de hoek waar de klappen vallen. Het is zorgwekkend", vult Van der Vaart weer aan.

Ook bij de 0-2 van Oussama Idrissi in de tweede helft zagen Van der Vaart en Janssen het nodige fout gaat bij Ajax. Vooral Lisandro Martínez wordt gekraakt: de Argentijnse controlerende middenvelder liet Idrissi eenvoudig weglopen uit zijn rug na een lange bal van Teun Koopmeiners en zag de buitenspeler van AZ de bal vervolgens over de uitgekomen Onana heen wippen. "Martínez laat gewoon iedere keer iemand lopen, dit is niet de eerste keer dit seizoen", baalt Van der Vaart. Janssen constateert dat Martínez 'de absolute snelheid' mist. "Hij heeft de snelheid van mij en Rafael", grapt hij. Janssen en Van der Vaart stonden tijdens hun actieve spelersloopbaan er beiden om bekend vooral op hun techniek te teren en snelheid te missen. "Martínez mist de absolute snelheid, maar dat geldt wel voor meer spelers achterin bij Ajax. Dat zag je vandaag ook en daarom deed AZ er goed aan om steeds de lange ballen te spelen wanneer Ajax doordekte", besluit Janssen.