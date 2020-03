Spaanse media blijven vertwijfeld achter: ‘Waar was Frenkie de Jong?’

Barcelona leed zondagavond een 2-0 nederlaag bij Real Madrid in LaLiga. Het team van trainer Quique Setién kon zodoende niet voorkomen dat de aartsrivaal uit de hoofdstad met nog twaalf speeldagen te gaan wederom aan kop gaat: 56 om 55 punten. Frenkie de Jong vormde samen met Sergio Busquets en Arthur het middenveld van Barcelona. In zijn tweede Clásico ooit speelde de Oranje-international wederom onwennig en de media in Spanje zijn dan ook bijzonder kritisch dat hij niet thuisgaf in het Santiago Bernabéu.

Sport omschrijft de wedstrijd van De Jong in het Bernabéu als ‘wisselvallig’ en deelt de Nederlander een zes uit, net als Busquets. Daarmee is de krant ten opzichte van alle andere grote media in Spanje nog bijzonder positief. “Hij zorgde voor snelheid of pauze, afhankelijk van het moment. Meedogenloos in verdedigend opzicht. Hij positioneerde zich goed aan de linkerkant van het middenveld, als een sluwe vos. Zijn aandeel in het spel in de tweede helft daarentegen daalde aanzienlijk.” Bij Busquets ‘begon alles’, zo stelt de krant. “Hij was de link tussen het middenveld en de aanval, met bijzonder nauwkeurige passes die linies doorbraken. Een exhibitie van kwaliteit en klasse, al continueerde dat niet in de tweede helft. Ook Busquets leed toen zichtbaar.” Arthur krijgt een zeven. “Het leek wel of de bal aan zijn voeten zat vastgeplakt. Hij leed nauwelijks balverlies en bood zich bij zijn ploeggenoten aan als oplossing. Vers bloed voor het middenveld. In de tweede helft had Arthur het zwaarder omdat Real Madrid meer druk zette en moest hij vervangen worden. Hij is nog niet klaar voor negentig minuten.”

Bij Marca had men veel meer van De Jong verwacht. “De Nederlander zal een avond als deze snel willen vergeten. Het leek wel of hij niet op het veld stond. Er werd veel meer van De Jong verwacht. Hij moest op links de opkomende Daniel Carvajal opvangen. In de slotfase speelde hij centraal op het middenveld, maar hij vond niet de manier om het spel te maken en ruimtes te creëren.” Ook de Madrileense sportkrant looft het optreden van Arthur. “Hij vroeg om de bal en verplaatste het leer richting alle hoeken van het veld. Hij hield het weliswaar maar een uur vol, maar de Braziliaan speelde een exceptionele wedstrijd met zijn passes die linies doorbraken.” Marca vond Busquets ‘een van de beste spelers van Barcelona’. “Hij maakte in verdedigend opzicht een zekere indruk. Opbouwend gaf hij goede passes en creëerde hij gevaarlijke situaties waar zijn ploeggenoten niets mee konden doen. Zonder meer zijn beste wedstrijd in maanden.”

AS zag ‘een veel te wisselvallige’ De Jong. “Hij wisselde goede fases af met fases waarin hij geen al te beste indruk maakte.” De Madrileense sportkrant staat stil bij een goede kans voor Lionel Messi, na voorbereidend werk van de Nederlander. “Na een geweldige actie, waarbij De Jong met gemak door de linies brak, gaf hij een geweldige bal op Messi, die de actie niet kon verzilveren.” Busquets was ‘formidabel in alle opzichten’. “Al maakte hij soms een grote fout in de opbouw. Hij bood Messi een niet te missen kans, maar de Argentijn faalde op onbegrijpelijke wijze. In de tweede helft werd Busquets meer én vaker onder druk gezet en had hij moeite om de bal te verplaatsen.” In de optiek van AS speelde Arthur ‘zijn beste wedstrijd van het seizoen’. “De Braziliaan speelde zeer dynamisch voetbal en was bijzonder actief. Setién koos er om onbegrijpelijke redenen voor om hem tien minuten voor tijd naar de kant te halen.”

ElDesmarque deelt zeven onvoldoendes uit aan de basiskrachten van Barcelona en het allerlaagste cijfer is voor De Jong: een drie. “Een zeer zwakke wedstrijd van de Nederlander. Het is niet dat hij slecht speelde, hij was vrijwel nergens te bekennen. Waar was De Jong?” Zowel Busquets als Arthur krijgt een vijf. “Busquets speelde een degelijke wedstrijd, hij brak aanvallen van Real Madrid af en bouwde het spel van Barcelona op.” ElDesmarque wijst erop dat Arthur in een één-tegen-één-situatie met Thibaut Courtois ‘de beste kans van de eerste helft’ had. “Hij maakte in de eerste helft een goede indruk door de bal voortdurend te verplaatsen. In de tweede helft was dat veel minder.”

‘Een Frenkie de Jong zonder Nederlands tintje’, zo stelt Mundo Deportivo. “Opnieuw een bureaucratische wedstrijd van de Nederlander, die ogenschijnlijk met weinig genoegen neemt. Hij ging risico’s uit de weg, zelfs in aanvallend opzicht. Het meest gebruikelijke is om je dan te laten zien, niet om jezelf te verbergen. Statistieken zijn niet alles.” De Catalaanse sportkrant noemt Busquets ‘de meest herkenbare speler van Barcelona’. “In min of meer het eerste uur dicteerde hij het tempo van de wedstrijd en liep hij gaten dicht wanneer dit nodig was. Hij had zelfs krachten over om Messi van twee ingenieuze passes te voorzien.” Over Arthur: “Hij had goede momenten aan de bal, maar op sommige momenten, wanneer het er fysiek aan toe ging, zag je ook zijn gebreken. Het ontbrak aan oplossingen.”