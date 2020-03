Vinícius en Mariano krijgen Barça op de knieën in El Clásico

Real Madrid heeft zondagavond de volle buit gepakt in duel met Barcelona. De ploeg van trainer Zinédine Zidane was met 2-0 te sterk voor de bezoekers uit Catalonië. Het bevrijdende doelpunt in El Clásico werd gemaakt na 71 minuten spelen en kwam op naam van Vinícius Júnior. In blessuretijd werd de eindstand bepaald door invaller Mariano Díaz. Door de overwinning komt de Koninklijke op 56 punten en neemt het de koppositie over van Barça, dat een punt minder heeft.

In een volgepakt en regenachtig Santiago Bernabéu met Cristiano Ronaldo als aandachtig toeschouwer had Frenkie de Jong een basisplaats als linkshalf, met de van een blessure herstelde Jordi Alba in zijn rug. Setién koos in Madrid voor een 4-4-2-formatie, met Lionel Messi en Antoine Griezmann als meest aanvallende spelers. Na een aftastende openingsfase was het Real Madrid dat een paar speldenprikjes uitdeelde, maar niet meer dan dat. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de bezoekers. Jordi Alba kwam goed door op de linkerflank en gaf strak voor op Antoine Griezmann, die snel moest handelen en met links over schoot. De thuisploeg liet de bezoekers veel aan de bal en nam het initiatief over in de omschakeling. Zo kreeg Toni Kroos een schietkans na een goed uitgespeelde counter. De inzet van de Duits international ging echter meters over. Barcelona gaf verdedigend weinig weg en speelde compact, waardoor Real Madrid veel moeite had om tot kansen te komen.

Ook de tweede grote kans van de wedstrijd was voor Barcelona. Arturo Vidal werd de diepte ingestuurd en legde af op Griezmann, die op zijn beurt Lionel Messi in scoringspositie bracht. Thibaut Courtois redde vervolgens goed op de matige inzet van de Argentijn. Waar Real Madrid niet tot uitgespeelde kansen kwam, had Arthur tien minuten voor rust de openingstreffer op zijn schoen. De Braziliaanse middenvelder kon na goed werk van Griezmann vanuit een lastige hoek alleen op Courtois af. De Belgische doelman verkleinde zijn doel en bracht opnieuw redding. Het was de derde grote kans voor Barcelona, terwijl Real Madrid er weinig tegenover stelde. De Koninklijke had het aan Courtois te danken dat het niet met een achterstand ging rusten: een poeier van Messi vanaf zestien meter spatte uiteen op de vuisten van de sluitpost. Ondanks de kansen voor Barcelona, bleef het echte spektakel uit in de eerste 45 minuten.

El Clásico kwam zondagavond maar moeilijk los. Het spelbeeld was na rust onveranderd. Beide ploegen hadden te weinig diepgang en creativiteit om tot grote kansen te komen. Tien minuten na rust besloot Isco het daarom eens van afstand te proberen. De Spaans international krulde de bal naar de verre kruising, maar een fantastische redding van Marc-André ter Stegen voorkwam de 1-0. De keeper moest zich volledig strekken om de inzet van Isco uit de winkelhaak te tikken. De poging van Isco bracht leven in de wedstrijd. Barcelona werd achteruit gedrongen en ontsnapte na een uur spelen aan de achterstand. Het was Isco die met een kopbal Ter Stegen passeerde, maar op de doellijn ruimde Gerard Piqué op. In een sterke fase van de thuisploeg was het vervolgens Karim Benzema die een grote kans kreeg aangeboden van Dani Carvajal. Op aangeven van de rechtsback schoot de Franse spits de bal vanuit de lucht maar net over.

Setién zag dat zijn ploeg het lastig had en greep met nog ruim twintig minuten op de klok in. Vidal werd naar de kant gehaald ten faveure van Martin Braithwaite. De Deense spits was bij zijn eerste actie na zijn invalbeurt dicht bij een doelpunt. Hij werd de diepte ingestuurd en troefde de Real Madrid-verdedigers op snelheid af. Opnieuw was het Courtois die zijn ploeg op de been hield. Vlak nadat de thuisploeg ontsnapte aan een achterstand, was het Vinícius Júnior die aan de andere kant voor de 1-0 zorgde. De Braziliaan werd weggestoken door Kroos en schoot vanuit een moeilijke hoek op doel. Doordat zijn inzet onderweg nog werd aangeraakt door Piqué was Ter Stegen kansloos en werd de doelman geklopt in de korte hoek. De goal van Vinícius was de beloning voor een sterke fase van de Madrilenen.

In de slotfase bracht Setién met Ivan Rakitic en Ansu Fati twee verse krachten binnen de lijnen. Dit ging ten koste van Griezmann en Vidal, terwijl De Jong de volle negentig minuten mocht blijven staan. De tijd tikte weg in het voordeel van de thuisploeg en een slotoffensief van de bezoekers bleef uit. Real Madrid hield relatief eenvoudig stand en kwam in blessuretijd zelfs nog op 2-0. Invaller Mariano Díaz scoorde een minuut na zijn invalbeurt. Door de overwinning is Real de nieuwe koploper in LaLiga: de club heeft een punt meer dan Barcelona.