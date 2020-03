Grote frustraties bij Ziyech en Tagliafico: ‘Hij gaat expres op hem staan’

De frustraties liepen zondagavond hoog op bij Ajax. De ploeg van Erik ten Hag speelde een hopeloze wedstrijd tegen AZ en verloor voor eigen publiek met 0-2. Hakim Ziyech liet tijdens de wedstrijd en na zijn wisselbeurt blijken gefrustreerd te zijn, terwijl ook een charge van Nicolás Tagliafico op Jonas Svensson in het oog sprong. De momenten worden na de wedstrijd uitgelicht bij FOX Sports.

Zowel Ziyech als Ajax wilde niet dat de aanvaller na afloop van de wedstrijd voor de camera van FOX Sports verscheen, zegt presentator Jan Joost van Gangelen. Tijdens de wedstrijd maakte Ziyech wegwerpgebaren; toen hij werd gewisseld, was hij zichtbaar ontdaan en trapte hij hard tegen een bal die op het gras lag. "Hij liet het wel heel erg merken", zegt analist Kees Kwakman. "Je ziet wel vaak frustratie bij hem, maar zo erg heb ik het nog niet gezien bij hem."

"Hij werd gewisseld, misschien vanwege zijn blessure. Ze moeten woensdag weer spelen (uit tegen FC Utrecht in de KNVB Beker, red.) en dat zal ermee te maken hebben." Ziyech ontbrak in de laatste twee wedstrijden van Ajax met een kuitblessure, maar had tegen AZ weer een basisplek. Kwakman telde, zo zegt hij gekscherend, 'wel 22 wegwerpgebaren' van de aanvaller van Ajax. Ook wijst hij naar incident tussen Tagliafico en Svensson in de slotfase van de wedstrijd.

De door Kwakman benoemde overtreding van Tagliafico was een van de meest besproken momenten van de wedstrijd. Tien minuten voor tijd verstuurde Ziyech aan de linkerflank een pass richting Tagliafico, die samen met Svensson een sliding maakte om bij de bal te komen. Nadat ze allebei waren opgestaan en opnieuw in een duel belandden, werkte Svensson de bal achter de achterlijn. Tagliafico sprong over zijn opponent heen om zo snel mogelijk de bal op te pakken, om de corner te kunnen nemen. Daarbij plantte hij zijn noppen op het bovenbeen van Svensson.

"Als je een beetje gevoetbald hebt, weet je dat hij het expres doet. Als je de regels volgt, dan is dit gewoon een rode kaart", vindt Kenneth Perez. Tagliafico kwam er echter zonder kaart van scheidsrechter Serdar Gözübüyük van af. De kans bestaat daardoor dat hij later nog wordt geschorst door de aanklager betaald voetbal. Marco van Basten vindt dat de back 'een beetje stout' is geweest, maar zou een rode kaart te zwaar hebben gevonden. "Het zijn twee backs die er vol voor gaan. Dat vind ik goed, het hoort bij mannelijk voetbal. Dat hij uiteindelijk op zijn been gaat staan... Ajax staat achter, het is compleet te begrijpen. Ze gaan er allebei hard in. Hij wil de bal pakken en hij is een beetje stout hier."