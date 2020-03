AZ declasseert Ajax en gooit titelstrijd wagenwijd open

De titelstrijd in de Eredivisie ligt helemaal open. Ajax had zondagavond een gat van zes punten kunnen slaan met AZ, maar in plaats daarvan gaan beide clubs aan de leiding met 53 punten. AZ was in de Johan Cruijff ArenA met 0-2 te sterk in de onderlinge topper door doelpunten van Myron Boadu en Oussama Idrissi. Het was een verdiende zege op een onmachtig Ajax, dat maar niet uit de vormdip weet te ontsnappen. Onder Ajax en AZ loeren Feyenoord en PSV met een achterstand van respectievelijk zes en zeven punten.

Ajax kon weer beschikken over Hakim Ziyech en Quincy Promes. Eerstgenoemde ontbrak in de laatste wedstrijden tegen Heracles Almelo en Getafe omdat hij niet volledig fit was, terwijl Promes tegen Getafe zijn rentree maakte als invaller na een absentie van vier duels. Tegenover de inzetbaarheid van de twee aanvallers stond de afwezigheid van Ryan Babel, die vanwege kuitklachten niet tot de wedstrijdselectie behoorde. Ajax leek fel van start te gaan tegen AZ, maar werd al in de vierde minuut verrast door AZ.

Onder druk van Jordy Clasie leverde Daley Blind een riskante pass door het midden, die was bedoeld voor Donny van de Beek maar werd onderschept door Fredrik Midtsjö. De middenvelder bediende Boadu, die niet buitenspel stond doordat Blind na zijn mislukte pass bleef staan. Boadu hield Perr Schuurs van zich af, kwam één-op-één met André Onana en maate geen fout: 0-1. Het was alweer zijn vierde doelpunt tegn een club uit de traditionele top drie, dit seizoen. Het doelpunt fungeerde niet als wake-upcall voor Ajax, want het spel bleef stroef.

De ploeg van Ten Hag was slordig in balbezit en wist de opbouw van AZ niet vroeg genoeg in de kiem te smoren. AZ maakte het veld groot, voerde enkele scherpe counters uit en was halverwege de tweede helft dicht bij de 0-2: Midtsjö werd voor het doel bereikt door een voorzet vanaf de linkerflank van Idrissi en zag Onana ternauwernood redding brengen. Gaandeweg de eerste helft kwam Ajax wat meer aan aanvallen toe, wat resulteerde in een kopkans van Dusan Tadic na een voorzet van Sergiño Dest. Aan de overzijde schoot Dani de Wit van afstand naast het doel van Onana.

In de tweede helft bleef het aanvalsspel van Ajax ondermaats. AZ was dicht bij de 0-2, nadat Dest werd uitgekapt door Idrissi en de aanvaller van AZ doelman Onana op zijn pad vond. Kort daarna leek Idrissi alsnog de 0-2 te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd. Nadat Boadu de bal met de arm toucheerde in een duel met Perr Schuurs op het middenveld, speelde hij terug richting Idrissi. Die zag op de rechterflank de ruimte bij Calvin Stengs en verstuurde en scherpe, lange bal in zijn richting. Stengs hield het leer binnen de lijnen, trok naar binnen en vond Jonas Svensson. Diens voorzet werd uiteindelijk afgerond door een overtuigend schot van Idrissi.

Videoscheidsrechter Clay Ruperti bekeek de beelden en besloot uiteindelijk om Gözübüyük naar de kant te roepen. De arbiter werd al omringd door protesterende Ajacieden, die klaagden over de handsbal van Boadu in de aanloop naar de goal. Gözübüyük had na het zien van de beelden slechts enkele seconden nodig om de knoop door te hakken en zorgde ervoor dat de stand op 0-1 bleef. Maar een kwartier voor tijd besliste Idrissi de wedstrijd alsnog: na een waanzinnige lange bal van Teun Koopmeiners van achteruit wipte hij de bal over de uitgekomen Onana. Kort daarvoor had Nicolás Tagliafico met een door Marco Bizot gekeerde kopbal de grootste kans voor Ajax gekregen.