Arne Slot furieus in Amsterdam: ‘Ik mag toch wel vragen wat er aan de hand is?’

AZ is woedend over het besluit van arbiter Serdar Gözübüyük om de 0-2 van Oussama Idrissi in de wedstrijd tegen Ajax af te keuren. In de aanloop naar het doelpunt maakte Myron Boadu hands: de aanvaller van AZ controleerde de bal in een duel met Perr Schuurs tussen zijn bovenbeen en zijn arm. Na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt afgekeurd. Niet veel later kwam AZ overigens alsnog op 0-2, door een geldige treffer van Idrissi.

Nadat Boadu de bal met de arm toucheerde, speelde hij terug richting Idrissi. Die zag op de rechterflank de ruimte bij Calvin Stengs en verstuurde en scherpe, lange bal in zijn richting. Stengs hield het leer binnen de lijnen, trok naar binnen en vond Jonas Svensson. Diens voorzet werd uiteindelijk afgerond door een overtuigend schot van Idrissi. Het doelpunt viel na ruim een uur spelen.

Videoscheidsrechter Clay Ruperti bekeek de beelden en besloot uiteindelijk om Gözübüyük naar de kant te roepen. De arbiter werd al omringd door protesterende Ajacieden, die klaagden over de handsbal van Boadu in de aanloop naar de goal. Gözübüyük had na het zien van de beelden slechts enkele seconden nodig om de knoop door te hakken en zorgde ervoor dat de stand op 0-1 bleef.

Nadat hij op zijn fluitje blies om duidelijk te maken dat hij het doelpunt zou checken, ontstak trainer Arne Slot van AZ in woede. Hij schreeuwde richting de wedstrijdofficials: "Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ik mag toch wel vragen wat er aan de hand is, of niet? Wat is er aan de hand? Wat check je, joh?" Er werd niet naar Slot geluisterd; een kwartier voor tijd maakte Idrissi er alsnog 0-2 van: na een waanzinnige lange bal van Teun Koopmeiners van achteruit wipte hij de bal over de uitgekomen Onana.