Van Gaal had De Jong bij Juventus willen zien en De Ligt bij Barcelona

Louis van Gaal vindt dat Barcelona er alles aan had moeten doen om Matthijs de Ligt over te nemen van Ajax. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal had de Juventus-verdediger graag in het shirt van Barcelona gezien, terwijl de oud-trainer van de Catalanen van mening is dat Frenkie de Jong beter tot zijn recht had gekomen bij Juventus.

“Als er nou één club was geweest die Matthijs de Ligt had moeten kopen, dan was het Barcelona geweest”, zegt Van Gaal zondagavond bij Ziggo Sport. De Catalanen waren afgelopen zomer ook in de markt voor de talentvolle verdediger, maar werden afgetroefd door Juventus. De Italianen boden de mandekker een beter salaris en maakten een transfersom van 75 miljoen euro over naar Ajax.

Van Gaal zegt dat hij een jaar geleden al had voorspeld dat De Jong Sergio Busquets niet uit de basis zou spelen. “En dat blijkt. Dan had Frenkie de Jong naar Juventus moeten gaan, bij wijze van spreken.” Volgens Van Gaal zou de Oranje-international bij Juventus wel op zijn favoriete positie vlak voor de verdediging kunnen spelen. “Omdat hij daar wel dat allemaal zou kunnen. Of Frenkie de Jong zou centrale verdediger moeten gaan spelen, want dat heeft hij bij Ajax ook gedaan en dat was ook niet zo verkeerd.”

Als presentator Wytse van der Groot aangeeft dat De Jong als verdediger wellicht geen optie is voor Quique Setién omdat de middenvelder snelheid zou missen, antwoordt Van Gaal: “Natuurlijk wel. Frenkie de Jong heeft ook snelheid. Hij heeft ook het inzicht om op de juiste momenten naar voren te verdedigen.” Volgens Van Gaal kunnen Ivan Rakitic, Arturo Vidal en Arthur ook spelen zoals De Jong bij Barcelona doet. “Ik ben niet de coach van Barcelona, maar ik zou wel het centrale verdedigingsduo kunnen verbeteren door Frenkie de Jong daar neer te zetten. “