Geplaagde Yanal dinsdag voor laatste keer op de bank bij Fenerbahçe

Ersun Yanal neemt afscheid als trainer van Fenerbahçe. Daags na de 2-2 remise tegen degradatiekandidaat Antalyaspor maakt de dolende topclub bekend dat beide partijen met wederzijdse instemming uit elkaar gaan. Opvallend genoeg zal Yanal echter nog wel voor een laatste keer op de bank zitten als Fenerbahçe dinsdag op bezoek gaat bij Trabzonspor in de halve finale van het bekertoernooi.

Yanal heeft zelf het initiatief genomen tot zijn vertrek, zo meldt Fenerbahçe in een statement. De club stelt dat Yanal verantwoordelijkheid nam door 'in een moeilijke periode' in te stappen als trainer, middenin het seizoen 2018/19 als opvolger van de vertrokken interim-trainer Erwin Koeman. Het was zijn tweede dienstverband bij Fenerbahçe, nadat Yanal in het seizoen 2013/14 al aan het roer stond bij de club uit Istanbul.

Toen Yanal het in december 2018 overnam van Koeman, stond Fenerbahçe op de voorlaatste plaats in de Süper Lig. Hij wist de club uiteindelijk naar de zesde plek te loodsen en greep maar net naast Europees voetbal. Dit seizoen staat men op de zevende plek; in de laatste vijf competitieduels pakte Fenerbahçe slechts twee punten. Tegen Trabzonspor hoopt Fenerbahçe dinsdag een goede uitgangspositie te bereiken voor de return in de halve bekerfinale.

Fenerbahçe stevende zaterdag lang af op een nieuwe nederlaag, maar de in zesde minuut van de blessuretijd zorgde Miha Zajc toch nog voor de gelijkmaker op bezoek bij Antalyaspor. De Sloveense invaller scoorde met het hoofd, nadat de eveneens ingevallen Ferdi Kadioglu de bal de zestien in had gebracht. Het vertoonde spel bood echter weinig reden tot optimisme en na die wedstrijd besloot Yanal afscheid te nemen. De club wenst hem het beste in de toekomst.