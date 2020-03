Kluivert en Pereiro doen van zich spreken in spectaculair doelpuntenfestijn

AS Roma heeft zondagavond een spectaculaire overwinning geboekt op Cagliari. Mede door een doelpunt van Justin Kluivert, die donderdag ook al tot scoren kwam in de Europa League-wedstrijd tegen AA Gent (1-1), won de ploeg van trainer Paulo Fonseca met 3-4 van de nummer elf. Het was een van de weinige duels die zondag wel doorgang vond in de Serie A, na de uitbraak van het coronavirus. Namens Cagliari maakte Gastón Pereiro, deze winter overgekomen van PSV, zijn eerste doelpunt. Roma blijft na de zege op de vijfde plek staan en heeft drie punten minder dan Atalanta, dat vierde staat en nog een duel tegoed heeft.

De start van Roma was voortvarend op Sardinië. Binnen tien minuten waren de bezoekers driemaal dicht bij een doelpunt: met de vingertoppen werkte Robin Olsen de bal tegen de lat na een uithaal van Cengiz Ünder, waarna de keeper van Roma ook pogingen van Henrikh Mkhitaryan en Nikola Kalinic pareerde. De kansen bleven zich opstapelen voor Roma. Na voorbereidend werk van Ünder stuitte ook Bruno Peres op Olsen, die duidelijk iets te bewijzen had aan de club die hem feitelijk onder contract heeft staan.

Na 27 minuten kwam Cagliari door een prachtig doelpunt van João Pedro op voorsprong. De aanvaller nam de bal handig aan na een lange pass van Christian Oliva en wipte het leer vanbinnen het strafschopgebied over doelman Pau López: 1-0. Cagliari kon echter nog geen twee minuten genieten van de voorsprong. Na een voorzet van Aleksandar Kolarov vanaf de linkerflank bezorgde verdediger Luca Pellegrini de bal onbedoeld op het hoofd van Kalinic, die van dichtbij alleen nog maar raak hoefde te koppen. De 1-2 was vier minuten voor rust het gevolg van een uitgespeelde aanval, met opnieuw Kalinic als eindstation.

Halverwege het tweede bedrijf leek Kluivert de wedstrijd te beslissen voor Roma. De aanvaller werd weggestuurd door Kalinic soleerde met twee verdedigers in zijn kielzog richting doel; zijn afronding was beheerst. Toch was de spanning daarmee nog niet verdwenen. Pereiro kwam kort na de 1-3 binnen de lijnen en bewees zijn meerwaarde meteen, door vanaf de middenlijn over de helft van Roma te sprinten en met een geplaatst schot voor de aansluitingstreffer te zorgen. De marge werd daarna weer twee door een indraaiende vrije trap van Kolarov vanaf de rechterflank, die door niemand werd getoucheerd. Cagliari kreeg vlak voor tijd een penalty na een handsbal van Chris Smalling; João Pedro benutte de penalty in twee instanties. Het werd zodoende nog erg spannend in de blessuretijd, maar Roma hield de voorsprong vast.