De Jong omringd door meer creativiteit; Zidane valt terug op oudgediende

Barcelona begint vanavond ook in de Clásico tegen Real Madrid met een versterkt middenveld. Trainer Quique Setién kiest net als in de laatste twee duels van de Catalanen, met respectievelijk Eibar (LaLiga) en Napoli (Champions League) voor vier middenvelders. Sergio Busquets, Frenkie de Jong en Arturo Vidal blijven gehandhaafd in de basiself; Ivan Rakitic maakt ten opzichte van het duel met Napoli plaats voor Arthur.

Barcelona speelde afgelopen dinsdag in de achtste finales van de Champions League een moeizame wedstrijd in Italië tegen Napoli, maar hield uiteindelijk wel een remise (1-1) over aan het eerste duel. Vidal speelde in het Stadio San Paolo als verkapte rechtsbuiten en lijkt die rol ook vanavond in het Santiago Bernabéu te vertolken. De Chileense middenvelder, die tegen Napoli in de slotfase met tweemaal geel van het veld werd gestuurd, ondersteunt Lionel Messi en Antoine Griezmann voorin.

De Jong speelde tegen Napoli bijna als nummer tien, doordat Rakitic samen met Busquets lager op het middenveld voor de controle moest zorgen. De Nederlander kende een moeizame avond in Napels en kwam maar amper voor in het spel van Barcelona. Mogelijk biedt de rentree van de creatievere Arthur soelaas voor De Jong: de Braziliaan is meer dan Rakitic gewend om aanvallend te spelen. Verder valt bij Barcelona de rentree van Jordi Alba op: hij is hersteld van een blessure en neemt op de linksbackpositie de plek van Junior Firpo over.

Bij Real Madrid heeft trainer Zinédine Zidane twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het Champions League-duel van de Koninklijke met Manchester City (1-2 nederlaag). Ferland Mendy heeft op de linksbackpositie plaats moeten maken voor Marcelo, terwijl op het middenveld Toni Kroos de positie van Luka Modric heeft overgenomen. De basisplaats van Marcelo betekent dat Zidane terugvalt op een oudgediende. Voorin krijgt Vinícius Júnior opnieuw het vertrouwen van de Franse oefenmeester.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Vinícius, Isco, Benzema

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Arthur, Arturo Vidal; Messi, Griezmann