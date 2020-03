Manchester City pakt met League Cup tweede prijs van het seizoen

Manchester City heeft de League Cup in de wacht gesleept. Op Wembley waren the Citizens met 1-2 te sterk voor Aston Villa. Alle doelpunten werden gemaakt in de eerste helft en kwamen op naam van Sergio Agüero, Rodri en Mbwana Samata. Manager Josep Guardiola koos niet voor zijn sterkste opstelling, daar onder meer Kevin De Bruyne en Ederson op de bank begonnen. Het is voor City de tweede prijs van het seizoen, daar eerder al de Community Shield werd gewonnen.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Aston Villa. Anwar El Ghazi kreeg een goede mogelijkheid, maar hij kopte de bal net over het doel van keeper Claudio Bravo. De ploeg uit Birmingham begon sterk aan de wedstrijd, maar hield het hoge tempo aan de bal niet lang vol. Het initiatief werd overgenomen door Manchester City, dat na twintig minuten spelen op voorsprong kwam. Aston Villa stond met tien man achter de bal, maar kon de 0-1 van Sergio Agüero niet voorkomen. Na een fraaie pass van Rodri was het Phil Foden die de Argentijnse spits bediende.

Tien minuten later volgde een bepalend moment in de wedstrijd. De arbitrage ging in de fout door een onterechte hoekschop aan Manchester City toe te kennen. De spelers van Aston Villa waren boos op scheidsrechter Lee Mason en die boosheid werd alleen maar erger toen Rodri raak kopte vanuit de corner. Met een marge van twee leek het team van Josep Guardiola een eenvoudige avond tegemoet te gaan. Toch zou het nog een echte wedstrijd worden, mede dankzij El Ghazi. De buitenspeler had vlak voor rust een weergaloze voorzet in huis, waaruit Samata de aansluitingstreffer maakte.

Manchester City kreeg na rust diverse kansen om de wedstrijd in het slot te gooien. Agüero was er in de slotfase bijzonder dichtbij, maar zijn volley belandde in het zijnet. Bij zijn inzet raakte de Argentijnse spits geblesseerd, waarop hij vervangen moest worden. In de slotfase nam de druk van Aston Villa toe en kreeg de Belgische verdediger Björn Engels een gigantische kans op de 2-2. Vanuit een hoekschop kopte hij van dichtbij hard binnen, maar Claudio Bravo had een fantastische redding in huis. Manchester City hield stand en wint voor de zevende keer in de clubgeschiedenis de League Cup.