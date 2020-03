Denzel Dumfries kritisch op eigen spel: ‘Die bal moest er wel in’

PSV bleef in eigen huis op een 1-1 gelijkspel steken tegen Feyenoord en kon op basis van het spel zeker geen aanspraak maken op meer. Captain Denzel Dumfries kwam na afloop voor de camera van Voetbalzone tot eenzelfde conclusie en ging onder meer in op de vermeende handsbal die hij maakte in het strafschopgebied. Ook was hij kritisch op zichzelf en was van mening dat hij een doelpunt had moeten maken tegen de Rotterdammers.

