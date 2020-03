Ryan Donk en Ömer Bayram scherpen indrukwekkende statistieken verder aan

Galatasaray blijft maar winnen in de Turkse competitie. Het elftal van trainer Fatih Terim had zondagavond in eigen huis geen kind aan middenmoter Gençlerbirligi (3-0) en boekte zo alweer de achtste zege op rij in de Süper Lig. Door de overwinning van Galatasaray gaan er nu liefst drie teams samen aan kop in Turkije: naast Cim Bom hebben ook Trabzonspor en Sivasspor, dat eerder op de dag met 0-3 won bij Ankaragücü; 48 punten. Trabzonspor heeft overigens nog wel een wedstrijd tegoed.

Galatasaray werd vanavond al snel op het juiste spoor gezet door een specialiteit van het huis. Ömer Bayram bracht de bal in de derde minuut van de wedstrijd vanuit een hoekschop in de doelmond, waarna Ryan Donk de 1-0 tegen de touwen kopte. Vorige week scoorde Donk op vrijwel identieke wijze in de uitwedstrijd tegen stadsgenoot Fenerbahçe (1-3 overwinning), alleen werd de corner toen vanaf de andere kant genomen door Bayram.

Het betekende voor Donk zijn derde doelpunt dit seizoen in de Süper Lig en telkens fungeerde Bayram als aangever. De twee geboren Nederlanders ontwikkelen sowieso een indrukwekkend partnerschap, want van alle duo’s die op dit moment nog samenspelen in de Turkse competitie scoorden alleen Papiss Cissé (Alanyaspor) en Anthony Nwakaeme (Trabzonspor) dit seizoen vaker na voorbereidend werk van één specifieke teamgenoot. Cissé maakte al vier doelpunten na in stelling te zijn gebracht door Junior Fernandes; Nwakaeme rondde viermaal een assist van Alexander Sörloth af.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Trabzonspor 23 14 6 3 29 48 2 Galatasaray 24 14 6 4 24 48 3 Sivasspor 24 14 6 4 19 48 4 Medipol Basaksehir 23 13 7 3 20 46 5 Besiktas 24 12 4 8 7 40 6 Alanyaspor 24 11 6 7 18 39 7 Fenerbahçe 24 11 6 7 13 39 8 Göztepe 22 9 7 6 5 34 9 Gaziantep BB 23 8 7 8 -2 31 10 Denizlispor 24 7 6 11 -9 27 11 Gençlerbirligi 24 7 6 11 -10 27 12 Antalyaspor 24 6 8 10 -15 26 13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 1 24 14 Rizespor 23 7 3 13 -15 24 15 Konyaspor 24 4 10 10 -13 22 16 Kasımpaşa 24 5 5 14 -18 20 17 Ankaragücü 24 4 8 12 -22 20 18 Kayserispor 23 3 7 13 -32 16

Voor Bayram was zijn assist bij de 1-0 van Donk extra speciaal: de Bredanaar fungeerde van alle spelers in de Süper Lig dit seizoen het vaakst als aangever. Het betekende voor Bayram zijn tiende assist deze voetbaljaargang en daarmee laat hij grote namen als Edin Visca (Istanbul Basaksehir, negen assists), Caner Erkin (Besiktas, acht assits) en Sörloth (Trabzonspor, zeven assists) voorlopig zijn hielen zien.

Galatasaray speelde na de vroege openingstreffer van Donk overigens een gewonnen wedstrijd. Gençlerbirligi had weinig in de melk te brokkelen en werd nog voor rust op een 2-0 achterstand gezet. Radamel Falcao verdubbelde in de 33ste minuut de voordelige marge voor Galatasaray, door een voorzet van rechtervleugelverdediger Mariano eenvoudig binnen te tikken. Falcao bepaalde in de tweede helft ook de eindstand, door na een vernuftige pass van Sofiane Feghouli verwoestend uit te halen.