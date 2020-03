Sparta scoort voor het eerst sinds 2008 vijf keer in Eredivisie-duel

Sparta Rotterdam heeft zondag uitgehaald tegen FC Emmen. De ploeg van trainer Henk Fraser won voor eigen publiek met 5-1. Het was voor het eerst sinds 20 januari 2008 dat Sparta vijf keer scoort in een Eredivisie-wedstrijd. Destijds werd De Graafschap met 6-1 verslagen. Emmen deed voetballend niet veel onder voor Sparta, maar hielp de thuisploeg in het zadel door een aantal persoonlijke fouten. Door de overwinning klimt Sparta naar de elfde plaats en komt het in puntenaantal op gelijke hoogte met sc Heerenveen en Heracles Almelo.

Sparta kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na een slippertje van de Belgische verdediger Michaël Heylen kon Patrick Joosten ongehinderd af op FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp. Met een handig wippertje zette hij de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Het was het eerste Eredivisie-doelpunt ooit van Sparta tegen Emmen. Het spel golfde vervolgens op en neer en de bezoekers kregen een goede mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Na goed voorbereidend werk van Hilal Ben Moussa schoot Luka Adzic op de paal. Emmen speelde niet onaardig, maar moest desondanks opnieuw een tegentreffer slikken na een klein halfuur spelen. Mohamed Rayhi mocht met zijn dribbel ver komen en kon vanaf de rand van het strafschopgebied vrij uithalen: 2-0.

Het team van Henk Fraser zat op rozen en kwam vlak na de goal van Rayhi zelfs op 3-0. Uit een indraaiende hoekschop van Laros Duarte kopte Bart Vriends raak. Het had nog veel erger kunnen worden voor Emmen toen Ben Moussa met al een gele kaart op zak over de schreef ging met een overtreding op Rayhi, maar scheidsrechter Bas Nijhuis spaarde hem. Na rust deed Emmen wat terug via Michael de Leeuw, die scoorde op aangeven van Glenn Bijl. De spanning was weer een beetje terug in de wedstrijd, maar niet voor lang.

Sparta liet het initiatief over aan de bezoekers en hoopte de score vanuit de counter verder uit te breiden. Emmen wist nauwelijks gevaarlijk te worden en de meest dreigende momenten kwamen van de thuisploeg. In de slotfase werd het 4-1 voor Sparta door een ongelukkig moment van Miguel Araujo. De verdediger kreeg de bal vanuit een hoekschop op zijn knie en passeerde zijn eigen doelman Telgenkamp. Vlak voor tijd werd het zelfs nog 5-1 via Abdou Harroui. Na goed voorbereidend werk van Rayhi dook hij op bij de tweede paal en bepaalde hij de eindstand.