Botteghin baalt van Dieperink; Faber doet onjuiste bewering over minuut 33

Dennis Higler vindt dat videoscheidsrechter Rob Dieperink zondagmiddag goed handelde bij een veelbesproken moment in de topper tussen PSV en Feyenoord (1-1). Na het bekijken van de videobeelden van een mogelijke handsbal van Denzel Dumfries, iets minder dan een kwartier voor tijd, besloot Dieperink dat het onnodig was om arbiter Higler naar de beelden te laten kijken. Feyenoord kreeg geen strafschop toegekend.

Het moment ontstond in een duel tussen Eric Botteghin en Dumfries. De verdediger probeerde een corner van Feyenoord weg te werken en had zijn arm in een onnatuurlijke houding. Voor de camera van Voetbalzone zegt Dumfries dat hij in contact kwam met het gezicht van Botteghin, en dat de verdediger van Feyenoord de bal raakte. Het was de vraag was of de hand van Dumfries tijdens het duel eveneens tegen de bal kwam. Higler wees niet naar de stip; Dieperink nam ongeveer drie minuten de tijd om de beelden nauwkeurig te bekijken. Hij besloot uiteindelijk om de scheidsrechter niet naar de kant te roepen.

"Hij zei dat het uit de ene hoek leek alsof Dumfries de bal raakt en vanuit de andere hoek niet", legt Higler uit aan FOX Sports. "Zo moeilijk is het. Dan moet je de beslissing aan de scheidsrechter op het veld laten. Het mooie is ook dat bij Feyenoord niemand om een handsbal vroeg, maar vanaf de bank zeiden ze dat er een elleboog bij zat. Dan zie je ook hoeveel verschillende meningen er zijn over één moment. Volgens mij was het moment niet bepalend, maar was de wedstrijd in balans en hebben de ploegen goed gevoetbald."

Botteghin zelf vindt dat de arbitrage een fout heeft begaan door geen strafschop te geven aan Feyenoord. "Volgens mij was het duidelijk hands. Ze hebben gekeken bij de VAR. Ongelooflijk dat ze 'm niet geven", treurt de maker van de 0-1. "Dit is hands. In de wedstrijd had ik dat gevoel al, maar als ik nu naar de beelden kijk zie ik dat het duidelijk hands is." Evenwel is Botteghin blij met zijn derde doelpunt in vijftien wedstrijden tegen PSV; hij scoorde tegen geen enkele andere club vaker. "Ik scoor niet zo vaak, maar natuurlijk is het mooi als ik de ploeg kan helpen met een goal."

Analist Arnold Bruggink snapt wel dat Dieperink ervoor koos om Higler niet naar de kant te roepen. Het was in zijn ogen geen 'overduidelijke fout' van de scheidsrechter. "Dus hoeft de VAR niet in te grijpen. Dat is de regel. Maar Botteghin stond er vlakbij, dus ik vind het opvallend dat hij zegt dat het wel een duidelijke handsbal was. Dumfries nam wel superveel risico." Het moment had, zo laat in de wedstrijd, beslissend kunnen zijn. Ernest Faber geeft toe dat hij bang was voor een andere afloop. "Natuurlijk kneep ik hem op dat moment", zegt de trainer van PSV. "Iedereen zegt dat het hands is. Denzel kan zijn arm er natuurlijk niet afhalen, maar het is nu wel een goede discussie om te voeren wanneer het nou hands is of niet."

Zelf heeft Faber ook zijn kanttekeningen bij de arbitrage. "De goal die zij maken is uit een corner die geen corner is, maar daar mag de VAR dan weer niks van zeggen", stelt de trainer. "Uiteindelijk wordt het dan een beetje onrustig, omdat het niet voor iedereen duidelijk is wat de regels precies zijn." De bewering van Faber klopt overigens niet. Het was duidelijk Nick Viergever die de bal voor de voeten van Róbert Bozeník wegwerkte en daarmee de corner inleidde. Uit die hoekschop, genomen door Orkun Kökcü, kopte Botteghin in minuut 33 de 0-1 binnen.

Vermoedelijk doelt Faber op een corner die Feyenoord iets eerder in de wedstrijd kreeg, ruim een minuut voor de hoekschop waar daadwerkelijk het eerste doelpunt uit viel. Toen leverde Kökcü een strakke steekpass aan de linkerflank richting Tyrell Malacia; de opgestoomde linksback wist ternauwernood nog een voorzet te geven, die door Denzel Dumfries tot hoekschop werd verwerkt. Op basis van camerabeelden leek de bal de achterlijn te hebben gepasseerd voordat Malacia zijn voorzet gaf, maar de corner van Feyenoord bleef staan. Die leidde uiteindelijk tot niets en het duurde even voordat de volgende aanval ontstond, waarvan de beslissende hoekschop het resultaat was.