Atlético Madrid blameert zich in strijd om Champions League-plek

Atlético Madrid heeft zondag puntverlies geleden in de strijd om een Champions League-plek. De ploeg van Diego Simeone speelde met 1-1 gelijk tegen hekkensluiter Espanyol, waardoor Sevilla uitloopt. Laatstgenoemde Spaanse club won eerder op de zondag met 3-2 van Osasuna en staat nu met 46 punten derde. Atlético heeft twee punten achterstand en staat op plek vier.

Een eigen doelpunt zorgde voor een achterstand voor Atlético. Stefan Savic probeerde in te grijpen bij een voorzet, maar passeerde per ongeluk doelman Jan Oblak: 1-0. Meteen in de tweede helft wisten de Madrilenen de schade te herstellen. Saul Niguez wist bij een afgeslagen vrije trap de bal heerlijk richting het vijandelijke doel te schieten en te scoren: 1-1.

Atlético was daarna nog op zoek naar de winnende treffer, maar Espanyol kon na negentig minuten spelen het punt koesteren. De ploeg uit Barcelona staat nog steeds laatste in LaLiga, maar vindt wel de aansluiting met onder meer Leganés en Mallorca. Atlético hoopt nog altijd bij de beste vier te eindigen en zodoende een plek in de Champions League te verdienen.