Peter Bosz bewijst Bayern München goede dienst met gelijkspel

RB Leipzig heeft zondagmiddag dure punten gemorst in de strijd om de landstitel in de Bundesliga. Het elftal van trainer Julian Nagelsmann kwam op eigen veld niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. De bezoekers kwamen op voorsprong via Leon Bailey, maar Patrik Schick poetste de achterstand alweer snel weg. Leipzig blijft tweede staan, met een achterstand van drie punten op koploper Bayern München.

Leverkusen, dat zich donderdag ten koste van FC Porto plaatste voor de achtste finale in de Europa League, nam na een halfuur spelen de leiding in de Bundesliga-topper. Bailey schoot van dichtbij onberispelijk raak, na goed voorbereidend werk van Kai Havertz. Lang kon de ploeg van Bosz echter niet genieten van de voorsprong in de Red Bull ArenA. Twee minuten na de treffer van Bailey gaf het scorebord alweer 1-1 aan. Schick kopte raak in de linkerbenedenhoek, na een puntgave voorzet uit een vrije trap van Christopher Nkunku.

Ook in de tweede helft golfde het spel behoorlijk op en neer, zonder dat er een winnende treffer kon worden genoteerd. Met bijna een uur op de klok werd een inzet van Bailey op vakkundige wijze gekeerd door doelman Peter Gulacsi, terwijl Schick aan de andere kant een kopbal net over het doel zag verdwijnen. Nagelsmann greep twintig minuten voor tijd in en bracht Yussuf Poulsen binnen de lijnen voor de moegestreden Timo Werner. Kort na zijn entree knalde Poulsen de bal van net buiten het strafschopgebied naast het doel.

Nagelsmann haalde acht minuten voor het einde ook de trefzekere Schick naar de kant, met middenvelder Hannes Wolf als diens vervanger bij Leipzig. De thuisploeg bleef op jacht naar het zo belangrijke tweede doelpunt. Marcel Halstenberg kwam nog een keer meer naar voren, al vloog zijn schot ver over het doel van Leverkusen heen. Ook Sabitzer slaagde er niet in om een schot vanaf rechts tot treffer te verwerken. Leipzig ziet Bayern verder weglopen en Leverkusen houdt als nummer vijf uitzicht op een ticket voor de Champions League.