Gakpo toont speciaal ontworpen shirt: ‘Excuses naar PSV en naar het team’

Cody Gakpo is zondagmiddag op onhandige wijze tegen een schorsing aangelopen. De aanvaller bezorgde PSV een punt tegen Feyenoord (1-1) en vierde zijn doelpunt door zijn shirt over zijn hoofd te trekken. Gakpo toonde een zwart ondershirt met de tekst 'Eindhovenaar'; zijn actie kwam hem op een gele kaart te staan. Die vijfde gele kaart van het seizoen resulteerde in een automatische schorsing, waardoor Gakpo zondag ontbreekt in de uitwedstrijd tegen FC Groningen.

"Hij is de enige Eindhovenaar in de selectie van PSV", weet Arnold Bruggink, analist van FOX Sports. "Het shirt is speciaal voor hem gemaakt, geloof ik." De oud-aanvaller vindt dat Gakpo zichzelf in de vingers snijdt met zijn actie. De linksbuiten van PSV is door het vertrek van Steven Bergwijn naar Tottenham Hotspur en de blessure van Donyell Malen uitgegroeid tot basisspeler van PSV. Hij kwam in de laatste drie wedstrijden tot scoren: Gakpo vond achtereenvolgens het net tegen ADO Den Haag (0-3 zege), Vitesse (1-2 zege) en Feyenoord (1-1).

"In korte tijd is hij een belangrijke speler geworden voor PSV, iemand die doelpunten maakt. Maar dan mis je FC Groningen-uit...", verzucht Bruggink. "Hij heeft als een van de weinige spelers, net als Sam Lammers, echt doelpunten in zijn bagage. Hij kan het met links en rechts, met de binnenkant van de voet en rond de zestien meter." Gakpo zelf geeft voor de camera van de betaalzender toe dat hij niet op de hoogte was van de regels. Op het veld bleek uit zijn verbaasde reactie al dat Gakpo niet op een gele kaart had gerekend.

"Nee, ik dacht dat het shirt uit moest voordat je geel kon krijgen", aldus de jongeling, die een duidelijke boodschap wilde uitdragen met zijn shirt. "Ik ben trots op de stad en trots op PSV. Maar het is een fout van mij. Excuses naar PSV en naar het team." Gakpo vindt het 1-1 gelijkspel uiteindelijk een logische uitslag. "In de eerste helft had Feyenoord wat meer kansen dan wij en waren we slordig aan de bal. De 0-1 voorsprong was dus wel verdiend. In de tweede helft kwamen we goed terug en hadden we de wedstrijd kunnen winnen, maar Feyenoord kreeg ook wat kansen", vat hij samen.