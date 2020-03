Berghuis haalt schouders op: ‘Jullie hebben dat de hele week gehypet’

Steven Berghuis is niet blij met de puntendeling tussen PSV en Feyenoord (1-1). In Eindhoven kwam de ploeg van Dick Advocaat op voorsprong door een treffer van Eric Botteghin, maar aan het begin van de tweede helft bepaalde Cody Gakpo de eindstand. Berghuis vindt het jammer dat PSV binnen twee minuten na rust langszij kwam: Feyenoord had zich voorgenomen om de thuisploeg in de tweede helft langer in bedwang te houden.

"Uiteindelijk nooit. Je wil altijd winnen", reageert de aanvoerder van Feyenoord op de vraag of hij tevreden is met het gelijkspel. "We zeiden nog in de rust dat we de stand vijftien à twintig minuten door moesten trekken. Dan kan je zelf weer aan het spel beginnen." Het liep echter anders. Jorrit Hendrix vond met een fraaie lange pass Ryan Thomas, die het leer vanbinnen het strafschopgebied verlengde richting Gakpo. De aanvaller verschalkte Feyenoord-doelman Justin Bijlow met een schuiver in de verre hoek.

"In de overname met Thomas deden we het vaak goed, maar nu waren we 'm toch even kwijt", erkent Berghuis, die vindt dat zijn ploeggenoten niet adequaat genoeg reageerden op het gevaar. Hij had meer willen zien van Leroy Fer of Eric Botteghin. Eerstgenoemde liet Thomas op het middenveld achter zijn rug ontsnappen, terwijl Botteghin de bal over zich heen zag gaan. "Óf Leroy moet mee, óf Botteghin moet overnemen. Dan kan je één tegen één spelen. Het was een slordig momentje", erkent de aanvaller.

Berghuis wordt tot slot gevraagd naar de duels die hij uitvocht met Ricardo Rodríguez, de linksback van PSV. Zondagochtend voorspelde Mario Been, die als analist van FOX Sports bij het duel in Eindhoven aanwezig was, dat die duels het meest interessant zouden worden. Eerder deze week stelde Ton Lokhoff in het Algemeen Dagblad dat Berghuis 'heel goed' zou moeten zijn om Rodríguez te verslaan; Joop Hiele voorzag dat Berghuis kon profiteren van de afwezigheid van Rodríguez wanneer de Zwitser zou deelnemen aan de aanval.

Uiteindelijk kwamen de spelers elkaar niet voortdurend tegen, daar de Feyenoorder veel van positie wisselde in de voorhoede. Berghuis heeft de aandacht meegekregen, maar haalt zijn schouders op voor de vraag hoe de duels gingen. "Dat is aan jullie. Dat hebben jullie de hele week gehypet. Ik ben er niet mee bezig geweest. Het ging prima." Berghuis kwam niet tot scoren voor Feyenoord, maar was twintig minuten voor tijd wel dicht bij een doelpunt. Halverwege de tweede helft kreeg hij de bal voor de voeten na een fout van Pablo Rosario en dwong hij Lars Unnerstall tot een redding na een gevaarlijk schot.