Scorende Weghorst getuige van nieuw dieptepunt in Bundesliga

De wedstrijd tussen Union Berlin en VfL Wolfsburg is zondagmiddag in een 2-2 gelijkspel geëindigd, mede door een goal van Wout Weghorst. Na afloop van de Bundesliga-wedstrijd zal het echter vooral gaan over het feit dat er wederom een wedstrijd in de Duitse competitie is ontsierd door nare spandoeken aan het adres van de Duitse voetbalbond en Dietmar Hopp.

Op de tribune waren meerdere beledigende spandoeken zichtbaar, gericht aan Hopp en de voetbalbond. De eigenaar van TSG Hoffenheim werd onder meer uitgemaakt voor ‘hoerenzoon’. De zakenman investeerde de laatste jaren behoorlijk veel geld in Hoffenheim, wat niet in goede aarde is gevallen bij fans van verschillende andere clubs. Zaterdag werd het duel tussen Hoffenheim en Bayern München al ontsierd door soortgelijke spandoeken van de aanhang van der Rekordmeister.

Het duel werd even gestaakt. Het stond toen al 1-0 voor de thuisploeg door een goal van Sebastian Andersson. In de tweede helft liep Union Berlin uit naar 2-0 door een treffer van Marvin Friedrich. Wolfsburg leek tegen een nederlaag aan te lopen, maar de bezoekers wisten alsnog een punt te pakken. Eerst maakte Yannick Gerhardt de aansluitingstreffer en Weghost bezorgde zijn ploeg tien minuten voor tijd een punt door van dichtbij raak te koppen: 2-2.