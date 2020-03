‘Ik zou willen dat Frenkie de Jong iets minder ideale schoonzoon is’

Zondagavond staat de kraker tussen Real Madrid en Barcelona op het programma. De voetballiefhebbers in Nederland zijn benieuwd hoe Frenkie de Jong het gaat doen tegen de Koninklijke en ook Jan van Halst kijkt uit naar het spel van de Oranje-international. De oud-middenvelder maakt zich echter wel zorgen om de positie van De Jong bij Barcelona.

De Jong wordt dit seizoen vaak als linkermiddenvelder of als vooruitgeschoven pion op het middenveld geposteerd en niet zo vaak als verdedigende middenvelder die het spel kan maken. De Jong liet in de pers weten niet zoveel bezig te zijn met zijn positie bij Barcelona, ook omdat het pas zijn eerste jaar bij de grootmacht is. Van Halst denkt dat De Jong zich wél druk maakt over zijn rol.

"Dat is onzin, dat kan niet anders. Hij uit zich keurig, is de ideale schoonzoon. Hij mag zo met mijn dochter trouwen, snap je? Maar ik zou willen dat hij iets minder ideale schoonzoon is, iets eerder zegt van: hallo, is het niet tijd dat ik op de plek van Sergio Busquets kom te spelen?", aldus de analist bij Ziggo Sport. Van Halst vindt dat De Jong ook in zijn eerste seizoen op de deur mag kloppen.

"Moet je dan daarmee wachten? Wanneer wel? Volgend jaar een keertje? Klop in ieder geval een paar keer aan de deur. Trainer, ik sta gewoon als valse spits beetje ruimtes te dichten, maar ik kom niet aan de bal. Wat dacht je ervan? Even kloppen op een nette manier, is dat erg? Je bent toch ook gehaald voor een bepaalde positie", aldus Van Halst.