‘Hoerenzoon’-spandoek zorgt wederom voor stillegging in Bundesliga

In de Bundesliga is wederom een wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Het thuisduel van 1. FC Union Berlin met VfL Wolfsburg werd in de slotfase van de eerste helft, bij een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg, gestaakt. Op de tribune waren meerdere beledigende spandoeken zichtbaar, gericht aan Dietmar Hopp en de Duitse voetbalbond. De vermogende eigenaar van TSG Hoffenheim werd onder meer uitgemaakt voor ‘hoerenzoon’. Na een afkoelingsperiode van acht minuten werd de wedstrijd hervat.

De stadionspeaker van Union Berlin gaf de bezoekers al snel de ernst van de situatie mee. "Er is sprake van drie fases en momenteel hebben we fase twee bereikt. Als er nog iets gebeurt, dan wordt de wedstrijd definitief gestaakt." De leiding van Wolfsburg sprak zaterdag nog zijn waardering uit richting Hoffenheim en Bayern, die de bal minutenlang demonstratief rondspeelden na het incident omtrent Hopp. Na afloop kreeg de eigenaar van Hoffenheim excuses aangeboden vanuit het Bayern-kamp. Bij het treffen tussen Borussia Dortmund en SC Freiburg werd Hopp ook onheus bejegend, al leverde dat geen stillegging op.

Ook bij Union Berlin worden Dietmar #Hopp en de DFB onder vuur genomen. Duel met Wolfsburg tijdelijk gestaakt vanwege beledigende spandoeken. Foto: @cfaheyAP pic.twitter.com/0SkYGRIpjG — Bananenflanke (@Bundesliga81) March 1, 2020

Zakenman Hopp investeerde de laatste jaren behoorlijk veel geld in Hoffenheim, wat niet in goede aarde is gevallen bij supporters van verschillende andere Bundesliga-clubs. De meegereisde aanhang van Bayern liet dat zaterdag duidelijk merken, tot onvrede van de clubleiding. Der Rekordmeister sprak schande van de supportersactie. "Vanuit het oogpunt van Bayern ben ik diep teleurgesteld door deze chaos. Dit is moment dat de Bundesliga, de Duitse voetbalbond en de competitieorganisator actie moeten ondernemen tegen de mensen die deze chaos veroorzaken", aldus voorzitter Karl-Heinz Rummenigge.