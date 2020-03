FC Utrecht zakt drie dagen voor kraker tegen Ajax volledig door het ijs

FC Utrecht heeft zichzelf zondagmiddag een zeer slechte dienst bewezen. Het elftal van trainer John van den Brom kwam tegen hekkensluiter RKC Waalwijk nog op voorsprong, maar desondanks stapten de bezoekers met een beschamende 2-1 nederlaag van het veld. Een slechte generale dus voor FC Utrecht, dat het woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker opneemt tegen Ajax. Het is pas de vierde zege van RKC in dit seizoen.

In de eerste helft viel er bitter weinig te genieten in het winderige Waalwijk. FC Utrecht brak de ban halverwege de eerste helft, met Gyrano Kerk als verantwoordelijke voor de openingstreffer. De aanvaller besloot van afstand op doel te schieten en zag de bal vervolgens in het net verdwijnen. RKC-doelman Etienne Vaessen zag er overigens niet goed uit bij de inzet van Kerk. De thuisspelende ploeg probeerde het wel, maar het ontbrak de formatie van trainer Fred Grim aan stootkracht in aanvallend opzicht.

In de tweede helft toonde RKC veerkracht, met een hoofdrol voor Sylla Sow. De aanvaller kreeg eerste nog een gele kaart voor een hand in het gezicht van Adam Maher. Luttele minuten later tekende hij op prachtige wijze voor de gelijkmaker van de Waalwijkers. Sow profiteerde optimaal van slordig balverlies van Justin Hoogma en ramde de bal vervolgens achter doelman Jeroen Zoet in de kruising. FC Utrecht had daarvoor Bart Ramselaar en Joris van Overeem binnen de lijnen gebracht, maar het mocht niet baten.

Sterker nog, de volle buit was uiteindelijk voor het veel fellere RKC. Leon Guwara was niet alert toen Darren Maatsen in de diepte werd aangespeeld. Laatstgenoemde liet zich niet van de wijs brengen door de uitkomende Zoet en wipte de bal beheerst in het doel. De balende Van den Brom gebruikte nog zijn laatste wissel, met Jonas Arweiler als vervanger van Urby Emanuelson. De slotfase en de vier minuten aan blessuretijd konden een pijnlijke nederlaag van de Domstedelingen echter niet meer voorkomen.