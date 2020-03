Verzwakt Tottenham gaat strijd aan zonder vaste krachten maar met Bergwijn

Tottenham Hotspur neemt het zondag met Steven Bergwijn in de basis op tegen Wolverhampton Wanderers. De Nederlandse aanvaller krijgt in de aanval steun van onder anderen Lucas Moura. Doelman Hugo Lloris ontbreekt bij Tottenham door een blessure en wordt vervangen door Paulo Gazzaniga. Toby Alderweireld is door manager José Mourinho op de bank geposteerd.

The Spurs melden dat Lloris een liesblessure heeft en zodoende niet van de partij kan zijn. Gazzaniga verdedigt nu het doel van Tottenham, terwijl Michel Vorm als reservekeeper op de bank zit. Naast de Nederlander zitten onder anderen Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Eerstgenoemde Belg is dit seizoen verzekerd van een basisplek onder Mourinho, maar lijkt dit keer rust te krijgen.

Opstelling Tottenham Hotspur: Gazzaniga, Aurier, Sanchez, Tanganga, Davies, Dier, Winks, Lo Celso, Dele, Bergwijn, Lucas Moura.

Opstelling Wolverhampton Wanderers: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Neves, Moutinho, Vinagre, Jimenez, Diogo Jota, Traore.