Luuk de Jong ziet Sevilla als invaller pas in extremis volle buit pakken

Nummer drie Sevilla heeft zondagmiddag belangrijke punten gepakt in de strijd om een Champions League-ticket. Op eigen veld werd een comfortabele 2-0 voorsprong weggeven tegen Osasuna, dat in de slotfase terugkwam tot 2-2. In blessuretijd werd alsnog de bevrijdende 3-2 genoteerd. Luuk de Jong, die in de laatste drie wedstrijden een basisplaats had bij Sevilla, moest deze keer op de bank plaatsnemen. De Nederlandse aanvaller kwam in de slotfase als invaller binnen de lijnen.

De thuisclub kende een voortvarende start, met een treffer van Youssef En-Nesyri in de dertiende minuut. Het goede voorbereidende werk was van Oliver Torres. Kort voor het rustsignaal verdubbelde Lucas Ocampos de voorsprong. Halverwege de tweede helft was de spanning helemaal terug, toen Aridane Hernández al koppend scoorde. Osasuna stond toen al met tien spelers, na het wegzenden van doelman Sergio Herrera in de 54ste minuut. Laatstgenoemde maakt volgens de VAR hands buiten het strafschopgebied. Een kwartier voor tijd trok Roberto Torres de stand gelijk middels een benutte strafschop. Kort daarna maakte De Jong zijn entree. De blessuretijd bedroeg acht minuten en pas in de toegevoegde tijd kon Sevilla opgelucht adem halen. De Jong kon net niet bij de bal na een voorzet vanaf de zijkant, maar En-Nesyri lukte dat wél. Hierdoor pakten los Rojiblancos alsnog de volle buit.