Advocaat voert wijziging in defensie door tegen onveranderd PSV

Eric Botteghin keert zondagmiddag terug bij Feyenoord in de basiself in de topper tegen PSV. De 32-jarige verdediger ontbrak de voorbije weken met een lichte blessure, waardoor Edgar Ié zijn plek overnam. Verder posteert trainer Dick Advocaat, zoals hij al had verklapt, Ridgeciano Haps als linksbuiten tegen PSV, dat voor de vierde keer op rij in dezelfde opstelling aantreedt.

PSV wist zich de voorbije weken te herstellen en boekte drie zeges op rij, tegen Willem II (3-0), ADO Den Haag (0-3) en Vitesse (1-2). Trainer Ernest Faber ziet dus geen aanleiding om verandering aan te brengen in zijn basiself, wat betekent dat de achterste linie bestaat uit Lars Unnerstall, Denzel Dumfries, Daniel Schwaab, Nick Viergever en Ricardo Rodríguez. Pablo Rosario, Ryan Thomas en Jorrit Hendrix vormen het middenveld, terwijl Mohamed Ihattaren, Sam Lammers en Cody Gakpo de aanvallers van PSV zijn.

Ook Feyenoord steekt in een uitstekende vorm en is al twaalf Eredivisie-wedstrijden op rij ongeslagen. Advocaat moest afgelopen week afscheid nemen van Sam Larsson, die werd verkocht aan het Chinese Dalian FC. De oefenmeester verklapte vrijdag al dat Haps, die normaal gesproken vleugelverdediger is, zijn plek zou overnemen. “Nu Larsson weg is, hebben we nog een aantal opties: Haps, Jens Toornstra, Orkun Kökcü of eventueel een ander systeem, maar zondag tegen PSV speelt Haps als linksbuiten.”

Verder heeft Advocaat nog een wijziging doorgevoerd ten opzichte van het met 2-1 gewonnen thuisduel met Fortuna Sittard van vorige week. Botteghin is terug van een lichte blessure en vervangt Ié in het hart van de defensie. De Braziliaan vormt samen met Justin Bijlow, Rick Karsdorp, Marcos Senesi en Tyrell Malacia de verdediging. Leroy Fer, Orkun Kökcü en Jens Toornstra zijn de verwachte middenvelders, terwijl de voorste linie bestaat uit Steven Berghuis, Róbert Bozeník en Haps. Bozeník is de vervanger van de nog altijd geblesseerde Nicolai Jörgensen.

Opstelling PSV: Unnerstall, Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodríguez; Rosario, Thomas, Hendrix; Ihattaren, Lammers en Gakpo.

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Karsdorp, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Kökcü, Toornstra; Berghuis, Bozeník en Haps.