Vergelijking met Haaland na uitblinkersrol Zirkzee: ‘Lewandowski nooit gemist’

Joshua Zirkzee begon zaterdag tegen Hoffenheim (0-6) voor de eerste keer als basisspeler aan een wedstrijd van Bayern München. Het was een geslaagde middag voor de Nederlandse spits, die eenmaal scoorde en bij twee andere treffers indirect betrokken was. Zirkzee verving bij de Duitse koploper Robert Lewandowski, die midweeks tegen Chelsea een scheenbeenblessure opliep en circa een maand uit de roulatie is. In de Duitse media wordt overwegend positief geschreven over het optreden van Zirkzee in Hoffenheim.

BILD roemt Zirkzee vanwege een opvallende statistiek. De jonge aanvaller schoot in vier optredens in de Bundesliga driemaal op doel. In alle gevallen leverde dat een treffer op voor Bayern. "Drie schoten en drie doelpunten, zeer indrukwekkend", zo luidt het oordeel. "De Nederlander had slechts 26 minuten nodig voor zijn eerste drie doelpunten." Slechts een aanvaller kan wat dat betreft nóg betere statistieken overleggen. "Erling Braut Haaland."

Volgens Sport1 leek het wel of Zirkzee al jaren ervaring had als spits van Bayern. "Hij paste zich moeiteloos aan bij der Rekordmeister en had een rol bij meerdere fraaie combinaties van Bayern", zo valt te lezen in het rapport van de trefzekere aanvaller. "In de aanloop naar de eerste twee doelpunten deed hij het prima en vervolgens rondde hij de derde treffer ook nog eens uitstekend af. Lewandowski werd tegen Hoffenheim nooit gemist."

RAN schrijft dat Zirkzee de geblesseerde Lewandowski ‘extreem goed’ verving. "Zirkzee speelde de Hoffenheim-defensie duizelig", is het duidelijke oordeel over de uitblinkende Nederlander. "Wie hij ook om zich heen heeft spelen, Zirkzee zorgt altijd voor vuurwerk in het strafschopgebied van de tegenstander. Hij had nog wel een doelpunt meer verdiend, maar die kans werd hem ontnomen door de idiote supporters." Bayern-fans zongen weinig vleiende liederen over Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp, terwijl ook een spandoek met de tekst ‘hoerenzoon’ zichtbaar was. Hierdoor lag het duel in de slotfase enige tijd stil.

Abendzeitung München vindt het knap dat Zirkzee op pas achttienjarige leeftijd al zo volwassen speelde. "Hij moest Lewandowski vervangen als aanspeelpunt én als doelpuntenmaker. In beide gevallen wist hij te slagen. Hij bleef ijzig kalm bij zijn doelpunt, wat toch alweer zijn derde treffer was in de Bundesliga. Gewoon losjes met links, wat een plezier straalt hij uit!", krijgt Zirkzee als groot compliment mee. De verwachting is dat de jonge spits bij afwezigheid van Lewandowski vaker een basisplaats krijgt van trainer Hansi Flick.