De Boer bekritiseert ‘kinderlijk’ Ajax: ‘Er zijn uitzonderingen als De Ligt'

Ajax zit momenteel in een mindere fase. De Amsterdammers wonnen afgelopen donderdag weliswaar met 2-1 van Getafe in de zestiende finales van de Europa League, maar dat was niet voldoende om de 2-0 nederlaag in Spanje weg te poetsen. Ronald de Boer vindt het niet verwonderlijk dat Ajax, dat het zondagavond in eigen stadion opneemt tegen AZ, het lastig heeft in de laatste weken.

De Boer stelt dat Ajax ‘naïef en kinderlijk’ speelde tegen Getafe en niet scherp was. “Je hebt geen Promes, Ziyech, Veltman, Tagliafico en Neres. Nu moet je het doen met Schuurs, Gravenberch, Eiting en Danilo, daar wordt een tegenstander ook niet echt bang van. Dat geeft ook een beetje aan waar je nu zit”, verklaart De Boer bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. “Eigenlijk moeten het maar een of twee spelers zijn die worden ingebracht in een draaiend team. Dit is gewoon teveel van het goede. Die jongens zijn talentvol, maar nog lang niet daar.”

Bordalás: 'Getafe was twee wedstrijden superieur aan Ajax'

“Dan kom je met het slimme, doortastende en het gogme, dat staat niet op het veld. Het zag er kinderlijk uit, dit was niet het voetbal waar Ajax voor staat en wat je anderhalf jaar hebt gezien”, concludeert de analist. Dusan Tadic steekt niet in zijn beste vorm en Erwin Koeman werkte met hem samen bij Southampton. “Dat kan voorkomen. Hij heeft vorig jaar een enorm goed seizoen gehad en voor Ajax is hij een geweldige aankoop, maar hij zit nu ook wat minder in zijn vel. Hij mist ook kwaliteit om zich heen. Als Ziyech en Neres om hem heen spelen, is het ook weer anders.”

“Ik ga Veltman niet groter maken dan hij is, maar hij weet wel waar het om gaat. Je speelt nu met jongens die uiteindelijk goede voetballers kunnen worden, maar op dit moment kunnen ze Ajax niet bij de hand nemen. Met daarnaast Tadic in mindere vorm en Babel die het niet laat zien, is dat veel te veel om op te kunnen vangen. Dan kom je er niet aan te pas tegen de nummer drie van Spanje”, gaat De Boer verder.

“Als Gravenberch links op het middenveld staat, met Van de Beek rechts naast hem, Ziyech voor hem en Veltman en Blind in zijn rug, kan hij goed spelen. Dan kan Eiting ook goed spelen. Maar Dest en Schuurs moeten nog bij de hand genomen worden. Als Eiting en Gravenberch samen op het middenveld staan, is het niet goed genoeg voor Ajax”, zo haakt Hans Kraay junior in. De Boer vindt het niet raar dat Gravenberch het lastig heeft. “Er zijn uitzonderingen als Matthijs de Ligt, die het team op die leeftijd wel bij de hand kunnen nemen. Dat komt één keer in de honderd jaar voor. Deze jongen is gebaat bij een ploeg die lekker draait.”