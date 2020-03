Anderlecht-talent Jérémy Doku geschokt door ‘verkeerd woordgebruik’

Het Laatste Nieuws heeft zich zondag genoodzaakt gezien om publiekelijk zijn excuses aan te bieden nadat Anderlecht-talent Jérémy Doku in het wedstrijdverslag van het duel tussen Waasland-Beveren en Paars-wit werd omschreven als ‘kleine kleurling’. Dit woordgebruik werd zelf door Doku aangestipt op Twitter, waarna er een storm van verontwaardiging opstak.

Doku plaatste een screenshot van het artikel op het social medium met daarbij de tekst: “Ik ben geschokt.” De omschrijving werd later aangepast naar ‘kleine dribbelaar’ en de krant ging een dag later in een korte verklaring op Twitter door het stof: “Onze excuses voor het verkeerde woordgebruik dat gisteravond in onderstaand stuk te lezen stond.”

“De tekst is ondertussen aangepast. Aan Jérémy Doku nogmaals onze oprechte verontschuldigingen.” Doku won zaterdagavond mede dankzij een dubbelslag van Michel Vlap met Anderlecht met 0-3 van Waasland-Beveren en mag daardoor nog hopen op deelname aan play-off 1. De club uit Brussel bezet momenteel de achtste plek in de Jupiler Pro League en heeft een achterstand van drie punten op nummer zes KV Mechelen.