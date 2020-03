Lof bij FOX voor ‘type Müller’ bij Feyenoord: ‘Heerlijk om naar hem te kijken’

Voor Feyenoord staat zondagmiddag de topper tegen PSV in het Philips Stadion op het programma. Alle ogen zullen in Eindhoven gericht zijn op het duel tussen Steven Berghuis en Ricardo Rodríguez. Bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports zijn lovende woorden te horen over Berghuis, die de laatste tijd uitstekend in vorm is bij Feyenoord.

Mario Been, die als analist in het Philips Stadion aanwezig is, krijgt de vraag of het duel tussen Berghuis en Rodríguez het meest interessante van de middag wordt. “Met name omdat Berghuis de meest gevaarlijke aanvaller van Feyenoord is. Hij heeft de meeste creativiteit, dus ik denk dat PSV vooral de aanvoer naar Berghuis tracht te neutraliseren. Hij is de man in vorm, bij hem begint alles en hij is verreweg de gevaarlijkste aanvaller. Je hebt er nu echt twee, met Bozeník erbij”, stelt Been. In de studio wordt Jetro Willems gevraagd naar zijn persoonlijke ervaringen met Berghuis.

Berghuis: 'Ik ben een trotse Feyenoorder'

“Het is lastig, omdat hij linksbenig is en daardoor altijd naar binnen gaat. Je moet het anders doen. Hij speelt ook geregeld hangend, een type zoals Müller”, zegt Willems. “Ik heb de indruk dat hij bij Dick Advocaat nog vrijer rechtsbuiten speelt”, zo haakt Hans Kraay junior in. Ronald de Boer ziet dat Berghuis blaakt van het zelfvertrouwen. “Dat heeft met vorm te maken, het vertrouwen is heel groot. Hij zit niet meer in die denkmodus, alles gaat op de automatische piloot.”

“Hij heeft specifieke kwaliteiten en wapens, die komen nu helemaal tot bloei. Dat is zo belangrijk voor dit Feyenoord, als hij vijf of zes wedstrijden op deze manier speelt. Het is heerlijk om naar hem te kijken. Elke bal die hij aanneemt, straalt rust uit”, concludeert De Boer. Been geeft later te kennen dat Berghuis niet per se hoeft te vertrekken bij Feyenoord en zou kunnen uitgroeien tot ‘icoon’. “Als je daar omheen gaat bouwen en kwaliteiten erbij gaat kopen, word je alleen maar sterker. Ik weet dat het bij Feyenoord in financieel opzicht niet altijd rozengeur en maneschijn is, maar het mooiste is als je dat soort spelers kan behouden.”

“Ook het Feyenoord-publiek zit te wachten op goede en mooie spelers. Als je nu naar de selectie kijkt, is Berghuis diegene waar je een kaartje voor koopt. Dan zou het doodzonde zijn als hij weggaat, want zie die kwaliteiten maar eens terug te halen”, besluit Been. Berghuis was dit seizoen tot dusver goed voor 18 doelpunten en 10 assists in 35 officiële wedstrijden voor Feyenoord.