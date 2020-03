Klopp toch tevreden: ‘Niemand probeerde de tegenstander te schoppen’

Liverpool was tot zaterdagavond 44 wedstrijden ongeslagen. Uitgerekend tegen Watford, dat tot het moment dat het duel werd gespeeld nog in de degradatiezone bivakkeerde, ging het echter mis voor de manschappen van manager Jürgen Klopp. The Hornets waren tot onvrede van de Duitse oefenmeester met 3-0 te sterk voor zijn ploeg, die een evenaring van the Invincibles van Arsenal zodoende kan vergeten.

“Ze hebben precies gedaan wat ze wilden doen, dat lukte ons niet. Zo gaat het in het voetbal”, reageerde Klopp na afloop van de wedstrijd in de Engelse pers. “De eerste helft was zwaar, met veel afvallende ballen en heen en weer geren. We waren veel aan de bal, maar het lukte ons niet om in de juiste posities te komen om voor te zetten of af te ronden.”

Klopp focust zich op het winnen van wedstrijden na einde van ongeslagen reeks

“We speelden ook tegen een goede, georganiseerd spelende tegenstander. Dat moet je accepteren, het is niet zo makkelijk, maar het is ook het bewijs dat we niet goed genoeg waren. Het is altijd moeilijk, maar we moeten ermee om zien te gaan”, ging hij verder. “Zelfs toen we 3-0 achter stonden hebben we het nog geprobeerd, er waren geen rare situaties waarbij iemand gefrustreerd raakte en probeerde om een tegenstander te schoppen.”

“Als je wint is dat goed en als je verliest, moet je proberen het op de juiste manier te doen door er als een man mee om te gaan”, sloot Klopp af. Liverpool heeft ondanks de nederlaag nog altijd een voorsprong van 22 punten op eerste achtervolger Manchester City. The Citizens komen dit weekend overigens niet in actie in de Premier League: zij spelen zondagmiddag de finale van de EFL Cup tegen Aston Villa.